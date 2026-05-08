Costo de vida en las principales ciudades del país tras la revelación del IPC de abril; así subieron y bajaron los gastos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este viernes, 8 de mayo, la cifra de la inflación de abril de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

Inflación de Colombia en abril fue de 5,68 %. ¿Está pasando factura el alza en el salario mínimo?

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo por encima de lo esperado por los expertos, con 5.68%.

Pereira continúa en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando desde hace meses a Bucaramanga, que se había mantenido liderando.

El Dane reveló el IPC del cuarto mes del año. Foto: Dane

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en 2026

Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento a la baja en el cuarto mes del año, al compararse con enero de 2026.

Pereira fue la ciudad que registró la mayor inflación, con 6,76 %; seguida por Armenia, con 6,56 %; y Bucaramanga, con 6,53 %. En cuarto lugar aparecen Medellín, con un repunte del 6,43 %, y Manizales, con 6,07 %. El promedio nacional, por su parte, es del 5,68 %.

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En contraste, Riohacha aparece en primer lugar entre las ciudades con menor impacto de la inflación, con una variación del 3,46 %. A esta le sigue Santa Marta, con un costo de vida del 3,95 %; seguida por Valledupar, con 4,07 %; y Pasto, con un 4,37 %.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos con mayor demanda y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

Variación anual del IPC por dominios geográficos. Foto: Dane

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.