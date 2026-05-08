Comunidad Andina de Naciones le da plazo de 10 días a Colombia y Ecuador para eliminar aranceles: hizo dura exigencia

Hace algunas horas, la Comunidad Andina de Naciones elevó una exigencia a los gobiernos colombiano y ecuatoriano para que eliminen los aranceles que se impusieron a inicios de este año como consecuencia de un conflicto relacionado con la seguridad en la frontera de ambos países, que luego se convirtió en una fuerte guerra comercial.

La Comunidad emitió tres resoluciones, la 2581, 2582 y 2583, que fueron dictadas por la Secretaría General del bloque regional, la cual estableció que la medida arancelaria ha vulnerado el Acuerdo de Cartagena firmado en 1969.

La Comunidad Andina pidió a Colombia y Ecuador eliminar los aranceles impuestos tras el conflicto fronterizo, al considerar que vulneran acuerdos regionales. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (AFP) Y (Presidencia de Colombia)

Las presentes resoluciones precisan que Ecuador deberá retirar el gravamen establecido en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La @ComunidadAndina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas restringen en el comercio, entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular

Hace énfasis en el inmenso daño que se produce derivado de las… pic.twitter.com/03ux9iGL29 — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) May 8, 2026

Adicional a ello, establecen que Colombia deberá retirar también el gravamen y las restricciones establecidas, en un plazo igualmente de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución.

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El organismo andino detalló que los aranceles y las restricciones en las fronteras hacen un daño al libre comercio dentro de la subregión y, además, van en contra del Programa de Liberación Comercial que rige entre los países miembros.

Las resoluciones expedidas por la CAN ordenan a ambos países retirar en un plazo de 10 días hábiles las restricciones comerciales impuestas este año. Foto: Archivo particular

Dicho organismo tiene la facultad de emitir estas decisiones en países integrantes de la comunidad, como lo son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Tras las resoluciones expedidas, son varias las voces de gremios y expertos que se han escuchado. Una de ellas fue la de Javier Díaz, presidente de Analdex, quien aseguró que es una buena noticia, pues siempre sostuvieron que las medidas eran ilegales.

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“Yo espero que tanto Ecuador como Colombia acaten de manera inmediata esta decisión de la comunidad y se restablezca el 0 % de arancel para el universo del comercio y de los productos que tanto Colombia como Ecuador comercializan bilateralmente. Esperamos que los dos gobiernos cumplan y acaten estas decisiones”, detalló.