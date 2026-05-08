¿Cómo le fue a la inflación en abril? Estas son las expectativas antes de conocerse hoy el dato oficial del Dane

Este viernes 8 de mayo, el Dane publicará el dato de inflación correspondiente al mes de abril y la expectativa del mercado es que mantendrá una tendencia al alza.

De acuerdo con la encuesta entre analistas del sector financiero que realiza el Banco de la República, para abril, en promedio, la inflación mensual aumentó un 0,73 %.

Sin embargo, algunos consideran que el incremento puede ser mayor. Según un informe de Corficolombiana, la inflación mensual sería de 0,82 % y los principales aportes provendrían de servicios y, en menor medida, de alimentos, regulados y bienes. La inflación anual se aceleraría a 5,72 %, con alimentos y regulados explicando el aumento, mientras que bienes tendrían una contribución marginal.

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En ese mismo sentido se pronunció Bancolombia, al anticipar que la inflación mensual de abril sería de 0,83 %, por lo que la variación anual se aceleraría en 18 puntos básicos hasta 5,74 %. Según estos cálculos, la inflación anual mantendría una senda alcista y permanecería en el nivel más alto desde septiembre de 2024. “Nuestra estimación se ubica 10 puntos básicos por encima del promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República (0,73 %) y contempla un incremento anual en los rubros de alimentos, servicios y regulados. En este contexto, las expectativas de inflación de los analistas incrementaron en 15 puntos básicos y se sitúan, en promedio, en 6,34 % para el cierre de 2026”.

Para Daniel Velandia, de Credicorp capital, la inflación de servicios, que reflejan en buena medida el aumento del salario mínimo, "ha subido entre 70 y 80 puntos básicos en cuestión de tres meses. Eso no es normal”. Foto: ISTOCK

A su vez, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, advierte una variación mensual de 0,71 %, presionada por el componente de alimentos, que, estima, vendría un poco más alto de lo habitual. “En temas de servicios públicos también vemos algo de ajustes al alza en gas, pero una pequeña reducción en precios de energía”, agrega.

Pérez explica que, en el tema de arrendamientos, que siempre pesa mucho, obviamente va a tener un impacto grande; sin embargo, los meses de enero a marzo, e incluye también abril, han tenido una indexación contenida; está siendo alrededor del 90 %. “Es decir, de esa inflación del 5,1 % de cierre el año pasado, se está transmitiendo cerca del 90 % a la inflación de este año, en el componente de arrendamientos. Ahí estaría un poco mejor de lo que fue 2025, que la transmisión fue casi plena, cercana al 100 %”, señala.

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Por su parte, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, señala que la expectativa es que la inflación mensual sea de 0,69 %, y que los componentes de la inflación que explican esa subida son alimentos, por factores climáticos e inundaciones, “y probablemente algo ya de efecto de mayores precios de fertilizantes”; y, por el otro lado, todo lo relacionado con salario mínimo, particularmente restaurantes.

Asimismo, añade, hay que recordar que se dieron incrementos en precios de la gasolina, que también se están incorporando en la proyección, “con lo cual, digamos que sí esperamos que la inflación anual mantenga una tendencia alcista”.

A juicio de Velandia, persisten presiones de inflación. “Todos los indicadores núcleo que monitorea el Banco de la República y, muy importante, la inflación de servicios, que reflejan en buena medida el aumento del salario mínimo, han subido entre 70 y 80 puntos básicos en cuestión de tres meses. Eso no es normal”.

Para e segundo semestre de este año se está estimando la llegada de un fenómeno de El Niño, que impactaría la energía y los alimentos. Foto: Getty Images

Sin embargo, explica que a la presión al alza por el salario mínimo y una demanda interna que se mantiene fuerte, se han dado otros efectos que han contrarrestado esos impactos, como la reducción de precios de gasolina en los primeros meses del año y la revaluación del peso colombiano.

“Ahora que empieza a subir nuevamente el precio de la gasolina y están esos efectos relacionados también con la guerra, como los precios de fertilizantes, pueden llegar a ser incluso más visibles las presiones inflacionarias en los próximos meses”, señala Velandia.

Y advierte el vocero de Credicorp Capital que nace otra preocupación: un posible fenómeno de El Niño, “y es otro escenario y riesgo alcista que hay que considerar a futuro”.

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Para Pérez, del Banco de Bogotá, si se cumple su expectativa, la inflación anual subiría marginalmente del 5,56 % de marzo al 5,60 % en abril. “Es decir, mantendría esa tendencia modesta, pero al alza que ha registrado a lo largo de todo el año”.

Y agrega: “Se seguirían materializando las presiones de precios de servicios, sobre todo servicios sin arrendamientos, que es lo que realmente nos ha inquietado. Esa medición estaba cerca del 6 % el año pasado y ya está bordeando el 9 %, y creemos que va a seguir subiendo y nuestra expectativa es que esté en dos dígitos de variación en los próximos meses y eso es lo que realmente va a mantener la presión al alza de la inflación”, agrega Pérez.

El conflicto en Oriente Medio está impulsando el precio del petróleo. Foto: adobe stock

Dentro de los cálculos de Corficolombiana se establece que, a abril, la inflación anual sin alimentos aumentaría a 5,48 %, desde 5,40 %, su mayor nivel desde diciembre de 2024. En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados se aceleraría de 5,79 % a 5,84 %, máximo desde junio de 2024. “El comportamiento creciente de las inflaciones básicas seguirá reflejando el impacto del salario mínimo en la inflación de servicios y las presiones de demanda en bienes”, anticipa el informe de esta firma.

El dato de abril corroboraría la tendencia al alza de la inflación y se dará luego de la decisión que tomó la Junta Directiva del Banco de la República, que determinó, por unanimidad y en medio de las diferencias entre el Gobierno y el Emisor, mantener estable la tasa de interés, a la espera del 30 de junio, fecha en la que se tomará una decisión sobre la tasa y la junta contará con mayor información sobre la evolución de la inflación, la actividad económica, el conflicto en Oriente Medio y la carrera electoral.