Inflación en Colombia marzo 2026: estas son las ciudades más caras y más baratas para vivir

En Colombia, la inflación es uno de los indicadores más relevantes para medir el costo de vida en el país. Este dato, calculado a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite identificar cómo evolucionan los precios de bienes y servicios que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Inflación en marzo de 2026 fue de 5,56; superó las estimaciones de los expertos

Precisamente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmó los resultados de la inflación para marzo de 2026, revelando cuáles son las ciudades más caras y más baratas para vivir en Colombia.

Según la entidad, la subida para este periodo de tiempo fue mayor a la esperada, alcanzando un valor de 5,56 %, lo cual implica una variación de 0,78 %, muy por encima del cambio de 0,52 % que se vio en 2025 en el mismo periodo de tiempo.

De acuerdo con el informe, en términos de inflación anual, la ciudad con mayor variación fue Pereira, con 6,48%, seguida por Medellín (6,39%), Manizales (5,90%), Armenia (5,86%) y Bucaramanga (5,78%). Por su parte, Bogotá registró una inflación anual de 5,62%, ubicándose en un nivel intermedio frente a otras capitales.

El cierre de la inflación para marzo de 2026 tuvo un incremento mayor al esperado. Foto: El País

El Dane explicó que el comportamiento del IPC en marzo estuvo impulsado principalmente por el aumento en sectores como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en alimentos y bebidas no alcohólicas. Además, rubros como información y comunicación registraron variaciones destacadas durante el mes.

Adicionalmente, en comparación con febrero, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas, electricidad, servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, arriendo imputado, arriendo efectivo, tomate, transporte urbano, recogida de basuras y carne de res y derivados.

En medio de las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, hoy se conocerá la inflación de marzo. ¿Hasta dónde llegará?

¿Cómo fue la variación mensual del IPC en Colombia?

Ciudades con mayor incremento

Ibagué: 0,99 % Medellín: 0,97 % Cúcuta: 0,88 % Bogotá: 0,84 % Popayán: 0,82 %

Ciudades con menor incremento

Riohacha: 0,19 % Barranquilla: 0,19 % Montería: 0,45 % Santa Marta: 0,47 % Valledupar: 0,51 %

El Dane reveló el dato de inflación en Colombia para el mes de marzo de 2026 Foto: El País

Un dato relevante es que, en el caso de Bogotá, uno de los factores que más influyó fue el aumento en el costo de la electricidad (9,02 %), que presentó una de las mayores variaciones dentro del país. Este tipo de incrementos impacta directamente el gasto de los hogares y explica parte del comportamiento inflacionario en la capital.

Mientras, en Riohacha, la subclase servicios de comunicación fija y móvil y la provisión a internet tuvo una variación de 3,90% como punto máximo.