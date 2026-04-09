Inflación en marzo de 2026 fue de 5,56; superó las estimaciones de los expertos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró cómo fue la variación de distintos precios de productos y servicios, más exactamente para marzo de 2026.

En medio de las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, hoy se conocerá la inflación de marzo. ¿Hasta dónde llegará?

Para el tercer mes del año, la inflación se ubicó en el 5,56 %, en comparación con el 5,09 % del mismo periodo del año pasado.

El Dane entregó el dato de la inflación de marzo. Foto: Dane

El Dane entregó un balance detallado de los alimentos que registraron la mayor variación en el último mes y de las ciudades que reportaron el mayor crecimiento.

El resultado que presenta la entidad es clave para las políticas monetarias que regirán en el país durante el mes en curso, además de ser un elemento fundamental para la definición de la política monetaria nacional.

Al terminar la Semana Santa, muchas personas comienzan a organizar sus finanzas de cara a mitad de año, contemplando los próximos gastos, inversiones y metas de ahorro. No obstante, dentro de esta planificación también resulta fundamental tener en cuenta aspectos como los impuestos que estarán vigentes en el nuevo periodo.

Excodirectores del Banco de la República se pronunciaron en un video para resaltar la importancia de la independencia de la entidad

Información por sectores

En marzo de 2026, en comparación con febrero de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas (8,66 %), electricidad (2,78 %), servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (3,15 %), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,93 %), arriendo imputado (0,48 %), arriendo efectivo (0,48 %), tomate (13,58 %), transporte urbano (0,64 %), recogida de basuras (5,08 %) y carne de res y derivados (0,97 %).

“Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos (-2,83 %), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (-2,42 %), hortalizas y legumbres frescas (-1,59 %), arroz (-0,81 %) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-4,89 %)”, señaló el Dane.

El aumento de inflación superó las expectativas de los expertos del país. Foto: ADOBE STOCK

Divisiones por gasto

En lo corrido del año (enero-marzo), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (3,07 %): educación (5,82 %), restaurantes y hoteles (5,26 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (4,29 %), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,67 %) y, por último, salud (3,25 %).

“El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: información y comunicación (3,03 %), transporte (3,01 %), bienes y servicios diversos (2,79 %), bebidas alcohólicas y tabaco (2,57 %), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,54 %), recreación y cultura (1,47 %) y, por último, prendas de vestir y calzado (1,06 %)”, puntualizó el Dane.