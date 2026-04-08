La independencia del Banco de la República ha sido uno de los temas principales en la agenda del país tras la decisión del emisor de aumentar las tasas de interés.

Diversas voces se pronunciaron en su momento tanto a favor como en contra de la medida y pusieron en tela de juicio la independencia del emisor.

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Por medio de un video, un grupo de excodirectores del banco se pronunció sobre la importancia del mismo, destacando diversos espacios históricos de Colombia.

Excodirectores del Banco de la República se pronunciaron en un video para resaltar la importancia de la independencia de la entidad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EPlavvUuwv — Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026

María Mercedes Cuéllar, Néstor Humberto Martínez, Salomón Kalmanovitz, Antonio Hernández, Carolina Soto, Carlos Caballero, Juan José Echavarría, Carlos Gustavo Cano, Juan Pablo Zárate, César Vallejo y Ana Fernanda Maiguashca hicieron parte del grupo que se dirigió al país por medio de las redes sociales.

En medio del video se hizo un barrido sobre la importancia del emisor y las normas que garantizan su independencia frente a los gobiernos de turno, así como las bases sobre las cuales se toman las decisiones económicas de los últimos años.

Los excodirectores destacaron la importancia de la Constitución del 91 y los elementos que quedaron amparados bajo la misma.

“La Constitución del 91 fue un logro sustancial de todos los colombianos. Son muchos los derechos que quedaron amparados para todos los ciudadanos del país. Una de sus grandes conquistas fue lograr un banco central independiente que proteja a los colombianos, especialmente a los más vulnerables, en su calidad de vida. Esta tarea está a cargo de la junta directiva del Banco de la República, bajo una estructura que resulta especial al compararla con otros países, porque el ministro de Hacienda es parte de esta junta”, señalaron los excodirectores.

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Frente al aspecto de la independencia del banco, señalaron que el mismo ha contado con apoyo de toda índole, política e ideológica. Además, afirmaron que las decisiones que se han tomado se dan bajo un análisis técnico riguroso y una amplia discusión.

Los exco-directores señalaron la importancia de la independencia del emisor. Foto: guillermo torres-semana

“La independencia del banco fue un logro de la gente para proteger el valor de su dinero en el tiempo y evitar empobrecerse año a año a causa de la inflación. Y tuvo el apoyo de movimientos de toda índole, política e ideológica. Al igual que entonces, hoy debemos cuidar todos esa independencia, un diseño que se hizo precisamente para tener un debate plural pero informado. Así ha sido por años: las discusiones en la junta y sus decisiones se han tomado luego de un análisis técnico riguroso y de una amplia discusión. Cualquier decisión que tome la junta no es por falta de deliberación. Parece obvio, pero no lo es”, puntualizaron los excodirectores.