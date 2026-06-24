José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, señala que la tesis Tigre del JPMorgan es una señal de confianza para Colombia

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, destacó recientemente lo que considera una importante señal de confianza internacional hacia el país, tras la presentación de la tesis T.I.G.R.E. por parte de JPMorgan, uno de los bancos de inversión más relevantes del mundo.

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A través de un mensaje público, Restrepo señaló que la propuesta del banco estadounidense refleja una visión positiva sobre las perspectivas económicas de Colombia y las oportunidades que se abren para fortalecer el crecimiento, la inversión y la generación de empleo durante los próximos años.

La tesis T.I.G.R.E. se estructura alrededor de cinco pilares fundamentales: Trade (comercio), Investment (inversión), Growth (crecimiento), Retrenchment (disciplina fiscal) y Enforcement (seguridad y Estado de derecho).

Colombia está enviando una señal poderosa al mundo.



JPMorgan, uno de los bancos de inversión más importantes del planeta, acaba de presentar su tesis T.I.G.R.E. para nuestro país:

• Trade: más comercio.⁰• Investment: más inversión.⁰• Growth: más crecimiento.⁰•… pic.twitter.com/stNt7Euc1U — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 24, 2026

Para el vicepresidente electo, estos elementos representan una hoja de ruta que coincide con varios de los desafíos y prioridades que enfrenta el país para consolidar un entorno favorable para el desarrollo económico.

Según Restrepo, más allá del significado del acrónimo, el mensaje central es que los mercados internacionales observan una oportunidad para recuperar la confianza en Colombia, atraer nuevos capitales y fortalecer las condiciones para una expansión económica sostenida.

El dirigente enfatizó que la confianza, aunque no genera empleo de manera automática, constituye un requisito indispensable para que lleguen nuevas inversiones, se fortalezcan las empresas y se creen oportunidades para millones de colombianos.

En ese sentido, consideró que la percepción positiva de actores financieros internacionales puede contribuir a dinamizar sectores productivos estratégicos y estimular la actividad empresarial.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en políticas que promuevan la apertura comercial, el crecimiento de la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional.

Estos factores, afirmó, son determinantes para que Colombia pueda consolidarse como un destino atractivo para los negocios y la generación de riqueza.

Restrepo también vinculó esta visión con el inicio de una nueva etapa política liderada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

En sus declaraciones, expresó que tanto él como el futuro mandatario asumen con responsabilidad el reto de traducir la confianza de los mercados en resultados concretos para la ciudadanía.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra

El desafío, agregó, será convertir las expectativas positivas en proyectos de inversión, empleo formal, competitividad y bienestar social. Para ello, será fundamental mantener reglas claras, fortalecer la seguridad jurídica y promover condiciones que incentiven el emprendimiento y la productividad.

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Finalmente, el vicepresidente electo manifestó que Colombia cuenta con las capacidades necesarias para aprovechar este momento y proyectarse como una de las economías más dinámicas de la región.

Desde su perspectiva, el reconocimiento de actores internacionales como JPMorgan constituye una señal alentadora sobre el potencial del país y sobre las oportunidades que podrían abrirse en los próximos años si se consolidan las condiciones adecuadas para el crecimiento y la inversión.