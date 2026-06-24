El entorno de la economía colombiana requerirá del esfuerzo de todos. En el caso de la inflación, que es la que aprieta el bolsillo de los ciudadanos, la expectativa de los analistas, según dijeron en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, es que seguirá al alza.

A unos días de la revelación del dato oficial por parte del Dane, los participantes en el sondeo que hace el centro de pensamiento económico Fedesarrollo estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) suba a 6,08 %, desde el 5,84 % que registró en mayo.

La escalada continuará, por lo que el indicador cerraría en 6,54 % en diciembre, de acuerdo con las expectativas de los analistas.

Con ese escenario, el Banco de la República, en su reunión de cierre del mes de junio, cuando la junta tendrá cabida para mover las tasas según el cronograma previsto, subiría la tasa de intervención en 50 puntos, para dejarla en 11,75 %. Igualmente, anticipan que no sería la única subida, pues esperan que en diciembre de este año se ubique en 12 %.

Leonardo Villar se desempeña como gerente general del Banco de la República desde 2021. Foto: Banco de la República. Foto: Banco de la Republica

Mejor expectativa de crecimiento

Luego de las señales que ha enviado el Índice de Seguimiento a la Economía-ISE, del Dane se ha dado una revisión de las perspectivas de crecimiento.

En el caso de los participantes de la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, pasan la expectativa que en mayo se tenía en 2,3 % y ahora pasa a 2,4 %. Para 2027, en cambio, quedaría en el mismo 2,3 % que se estimaba en la encuesta anterior.

Banco de la República aprieta: tasas subirían al 12 % y se encarecería el crédito

Algunos resultados

En esta edición, concluye el documento, “las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser seleccionadas por el 62% de los analistas (frente al 40% en el mes anterior)”.

Le sigue la política fiscal, con 17,2 %, por debajo del 20 % registrado en la edición previa.

Igualmente, el 13,8 % seleccionó la política monetaria (frente al 24 % del mes anterior), el 3,5 % eligió factores externos y el restante 3,5 % escogió crecimiento económico.

Para enfrentar la situación fiscal se necesitará llevar reformas impopulares al Congreso de la República, como una tributaria. Foto: GETTY IMAGES

Inversionistas se blindarán frente a la tasa de cambio

La Encuesta de Opinión Financiera también se ocupó de preguntar sobre los tipos de riesgos que más esperan los inversionistas y que los llevarían a blindarse, con recursos contingentes.

En ese sentido, los participantes en la encuesta se refirieron en primer lugar a la tasa de cambio en el corto plazo, aunque la cifra se redujo, a 36,7 %, desde el 48 % que estimaba en mayo que el dólar sería su principal preocupación.

Asimismo, el otro 36,7% espera cubrirse contra la tasa de interés, frente a 44% en mayo. En segundo lugar, el 30% busca cubrirse contra la inflación, frente al 40% en mayo. Finalmente, el 6,7% seleccionó la cobertura frente al riesgo de crédito, el 3,3% seleccionó la opción de ninguna de las anteriores y el restante 3,3% escogió la opción de renta variable.

Cambios en la tasa de interés del Banco de la República. Foto: El País