Inflación en julio se mantiene por encima del 6 %: Dane reveló las razones del resultado

Aunque la vivienda, los alimentos y los servicios públicos continúan ejerciendo presión sobre los precios en Colombia, los restaurantes y hoteles registraron la mayor variación: 9,53 %, mientras que la inflación en el total nacional en julio, según reveló el Dane, se ubicó en 6,03 %. Medellín fue la ciudad con los precios más altos, con 6,95 %.

De manera aislada, en el mes, el índice de precios al consumidor fue de 0,17 %, mientras que el promedio de los analistas que participaron en la encuesta que adelanta el Banco de la República pronosticaba una cifra que, en promedio, se ubicaría en 0,32 %.

El Dane reveló algunas de las razones de la inflación de julio, que se mantiene por encima del 6 % y mucho más elevada que la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando fue de 4,90 %.

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvieron una inflación de 0,55 % en el mes, la mayor entre todos los componentes. En segundo lugar, para ese mismo mes, se ubicó la división de Salud, con una inflación de 0,38 %. Entre tanto, Restaurantes y hoteles registró, solo en el comportamiento de julio, una variación de 0,30 %, de acuerdo con los resultados presentados por el Dane.

Inflación en julio de 2026 Foto: Dane / Informe

En el extremo opuesto a la división de alojamiento y otros, que registró la mayor variación en el mes, se ubicó el transporte, con un resultado negativo de -0,24 %, siendo esta la menor variación mensual, señaló el Dane.

Lo que pesó en el 6,03 %

Para que la inflación se ubicara en 6,03 % en los 12 meses transcurridos hasta julio, además de la división de restaurantes y hoteles (9,53 %), también influyeron los costos de salud (8,37 %), educación (7,57 %), bebidas alcohólicas y tabaco (7,14 %), y muebles y artículos para el hogar (6,30 %).

Bebidas alcohólicas tuvieron una inflación de 7,14 % en julio 2026 Foto: 123rf

Las demás divisiones se ubicaron por debajo del 6,03 % del total, siendo prendas de vestir y calzado la de menor inflación en los 12 meses, con 3,38 %.

Ciudades más caras y más baratas

Siete ciudades del país registraron inflaciones por encima del promedio nacional en los 12 meses hasta julio. Además de Medellín, que lidera el escalafón de las más caras, también están Bucaramanga, Pereira, Armenia, Cali, Popayán y otras áreas metropolitanas.

Con la menor variación entre todas las capitales que hacen parte de la medición, se ubicó Riohacha, con 3,60 %. Bogotá, la capital del país, mostró un resultado de 5,82 %. Cabe resaltar que todas las ciudades de la región Caribe, donde ha existido una presión proveniente de servicios como la energía, están por debajo de la cifra del 6,03 %, correspondiente a la inflación nacional en los 12 meses hasta el séptimo mes del año.