Dólar terminó más barato en Colombia este 10 de agosto: precio oficial de la moneda

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 10 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.136, lo que significó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.157.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $13, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.149.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.149, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.112. El promedio cotizado se encuentra en $3.126.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 601,48 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 738,01.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,29 %, llegando a las 99,709 unidades.

Así se movió la divisa americana hoy. Foto: Getty Images

Las exportaciones e importaciones de China se disparan en julio

Las exportaciones e importaciones de China se dispararon en julio, según datos oficiales publicados este viernes, en momentos en que la potencia manufacturera se beneficia de un auge de la inteligencia artificial que ha impulsado la demanda internacional de sus productos tecnológicos.

Las exportaciones subieron un 23,9 % interanual el mes pasado, según informó la Administración General de Aduanas.

Por su parte, las importaciones aumentaron un 27,5 %, aunque esta cifra fue inferior al aumento del 36 % registrado en junio.

La segunda economía mundial alcanzó el año pasado un superávit comercial histórico de casi 1,2 billones de dólares, lo que ayudó a su sector manufacturero a superar una prolongada caída en el consumo interno.

El auge de las exportaciones se ha visto impulsado aún más este año por la mayor demanda de equipos chinos de procesamiento de datos y componentes relacionados, a medida que las empresas se apresuran a desarrollar su capacidad en IA.

Las exportaciones chinas de computadoras y piezas tecnológicas aumentaron un 45,2 % este año hasta julio en comparación con el mismo período del año pasado, mostraron las cifras.

Este crecimiento se ha logrado a pesar de la considerable presión que ha sufrido recientemente el sistema comercial mundial debido a la guerra en Oriente Medio y a las tensiones comerciales latentes entre Pekín y Washington.

Los envíos de China a Estados Unidos aumentaron un 17 % interanual el mes pasado, según los datos oficiales, mientras los dos gigantes siguen enzarzados en una guerra comercial a pesar de los esfuerzos por aliviar las tensiones.

Las exportaciones e importaciones de China se disparan en julio Foto: Getty Images

Estas cifras se dan a conocer días después de un nuevo recrudecimiento en las relaciones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

Tras las sanciones impuestas por Washington por cuestiones relacionadas con el trabajo forzado y la seguridad nacional, Pekín anunció el miércoles restricciones a las exportaciones de drones a ese país e incluyó a seis empresas estadounidenses en una lista negra.