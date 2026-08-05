Dólar registra nueva baja en Colombia: precio oficial este 5 de agosto

El dólar terminó la jornada de este miércoles 5 de agosto con una caída en su precio. Durante el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que beneficia el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados y servicios que se negocian en esta moneda.

GeoPark pisa el acelerador en Vaca Muerta: las inversiones en Argentina superan el 60% de su capital estratégico

Para hoy 5 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a un precio de $3.177, lo que significó una reducción de $27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.204.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.192.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.193, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.173. El promedio cotizado se encuentra en $3.179.

Industria del reencauche mueve $653.000 millones al año

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,295 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 713,45.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación de 0,16 %, al llegar a las 99,582 unidades.

Así se movió el dólar hoy. Foto: NurPhoto via AFP

Contrataciones en sector privado de EE. UU., por debajo de las expectativas en julio

Las contrataciones en el sector privado de Estados Unidos se ubicaron significativamente por debajo de las expectativas en julio, según datos de la firma ADP publicados el miércoles.

En particular, sectores como el de ocio y hostelería recortaron puestos de trabajo.

El crecimiento del empleo en el sector privado se situó en 44.000 puestos el mes pasado, por debajo de los 75.000 que los analistas habían previsto.

Las cifras son seguidas de cerca antes de la publicación, a primera hora del viernes, del informe oficial de empleo del gobierno.