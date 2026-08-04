Gobierno Petro reanuda exportaciones de energía a Ecuador y lanza mensaje a Daniel Noboa

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que a partir del 5 de agosto Colombia reanudará las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, una medida con la que el Gobierno busca fortalecer la cooperación energética entre ambos países y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano.

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Según explicó el funcionario, se programaron exportaciones de aproximadamente 8,6 GWh diarios, una cantidad que permitirá cubrir más del 8 % de la demanda de energía de Ecuador. Además, este volumen utilizará cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación de electricidad entre las dos naciones.

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Desde mañana, 5 de agosto, se reinician las exportaciones de energía hacia Ecuador.



Se han programado cerca de 8,6 GWh/día de exportaciones, una cantidad que… pic.twitter.com/bMOkhvRNZT — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) August 5, 2026

Palma indicó que la decisión responde a las necesidades de generación de seguridad del sistema eléctrico ecuatoriano y aseguró que fue adoptada de manera responsable, priorizando la protección del abastecimiento energético colombiano.

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En ese sentido, afirmó que el Gobierno garantizó primero la conservación del agua en los embalses nacionales, una medida orientada a preservar las reservas hídricas y fortalecer la capacidad del país para afrontar un eventual fenómeno de El Niño.

El ministro también informó que se activaron los mecanismos necesarios para que las empresas del sector eléctrico de Colombia y Ecuador puedan celebrar contratos de exportación de energía.

Ministro de Minas, Edwin Palma Foto: Jorge Orozco

De acuerdo con Palma, esta posibilidad no había sido habilitada por ningún otro gobierno durante los 23 años de relaciones comerciales en materia de electricidad entre ambos países y podría contribuir a la estabilización de los precios de exportación.

En su mensaje, el jefe de la cartera de Minas y Energía aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro hizo “todo lo que estaba en sus manos” para fortalecer la cooperación energética con Ecuador y expresó su expectativa de que el país vecino actúe con el mismo espíritu de reciprocidad, dejando de lado cualquier “oportunismo político” tras las elecciones.

Asimismo, dirigió un mensaje al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al señalar que Colombia deja listas las condiciones para que la energía vuelva a cruzar la frontera. Palma sostuvo que la integración energética regional debe mantenerse como una herramienta para beneficiar a la población y fortalecer la cooperación entre los dos países.

El funcionario concluyó que el Gobierno deja establecidas las condiciones técnicas y regulatorias para garantizar la continuidad del intercambio energético con Ecuador, defendiendo que las decisiones adoptadas permitirán consolidar una relación de cooperación en beneficio de ambas naciones.