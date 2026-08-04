Dólar bajó en Colombia este 4 de agosto: este es el precio oficial en el mercado spot

El dólar terminó la jornada de este martes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 4 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.195, lo que significó una reducción de $35 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.230.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $30, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.225.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.228, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.192. El promedio cotizado se encuentra en $3.204.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,206 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 781,295.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,04 %, llegando a las 99,745 unidades.

Así se movió el dólar durante la jornada. Foto: NurPhoto via AFP

Déficit comercial de EE. UU. se reduce en junio, pero menos de lo previsto

El déficit comercial de Estados Unidos bajó ligeramente en junio debido a una caída más marcada de las importaciones que de las exportaciones, aunque a un nivel menor al esperado, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

En junio, la balanza comercial de bienes y servicios registró un déficit de 73.300 millones de dólares, frente a 77.600 millones del mes anterior, cuyas cifras permanecen sin cambios tras revisión.

El dato es un poco peor de lo previsto por los analistas, que esperaban que el déficit se redujera a 72.900 millones de dólares, según el consenso publicado por Briefing.com.

En la primera mitad del año, el déficit comercial estadounidense sigue, no obstante, bajando con fuerza, en torno al 33,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. En el primer semestre del año pasado, las empresas habían anticipado los aranceles del presidente Donald Trump e importaron masivamente.

Las exportaciones retrocedieron principalmente debido a la caída de los precios de la energía, que impacta en los ingresos generados por ventas de hidrocarburos.

Las exportaciones de servicios, en cambio, aumentaron, gracias a los viajes y a los servicios financieros principalmente.

Los viajes se explican por el Mundial, que se celebró en junio y julio con Estados Unidos como una de sus sedes.

Déficit comercial de EE.UU. se reduce en junio, pero menos de lo previsto Foto: Adobe Stock

En materia de importaciones, la caída afecta principalmente a los bienes de inversión, en particular los equipos informáticos, pero también a los productos farmacéuticos.

Las importaciones de servicios han aumentado ligeramente.