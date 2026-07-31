Dólar revirtió la tendencia y quedó más caro este 31 de julio: así fluctuó

El dólar terminó la jornada de este viernes 31 de julio en un precio de $ 3.158. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar en casas de cambio este 31 de julio: así termina el mes la divisa

Para hoy 31 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.158, lo que significó un aumento de $ 26 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual: $ 3.132.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.125.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo alcanzado durante la jornada fue de $3.165, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $ 3.115. El promedio cotizado se encontró en $ 3.144.

Hoy será la última Junta Directiva del Banco de la República en el Gobierno Petro. ¿Subirán las tasas?

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.248 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 852,3.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registró un comportamiento a la baja, pues tuvo una variación de 0,36 %, llegando a las 104.299 unidades.

La tasa de cambio del dólar impacta directamente el costo de productos importados, viajes y algunos servicios en el país. Foto: Getty Images

Economía de EE. UU. crece 1,5 % en el segundo trimestre, menos de lo esperado

La economía de Estados Unidos creció un 1,5 % a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, por debajo de lo esperado por los analistas, según los datos oficiales publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó un 0,4 %. Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un crecimiento del PIB del 1,8 %, según el consenso de MarketWatch.

“En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores”, señaló un comunicado de la Oficina de Análisis Económico.

La economía estadounidense ha mostrado un crecimiento sólido en los últimos trimestres, pese a las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El crecimiento económico se ha visto impulsado por las inversiones relacionadas con el auge de la inteligencia artificial (IA), pero el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra.

El gasto público también ha retrocedido, a pesar de la guerra en Oriente Medio, lo que igualmente ha lastrado el crecimiento de la economía estadounidense.

En el ámbito federal, los gastos no relacionados con la defensa son los más afectados.

La Casa Blanca celebró los datos del PIB y el portavoz Kush Desai afirmó que “los principales motores del crecimiento económico continúan acelerándose”.