Prosperidad Social anunció fechas de agosto para entregar Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven

En Colombia, son varios los subsidios que existen y que buscan ayudar a miles de personas afectadas, con el fin de reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y facilitar el acceso a servicios básicos. Son ayudas económicas o financieras otorgadas por el Estado o entidades privadas que buscan un fin netamente social.

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En el país existe el Departamento de Prosperidad Social, que es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, que dirige los programas de ayuda para superar la pobreza, como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven.

Colombia Mayor continuará con la entrega del sexto ciclo hasta el 19 de agosto. Foto: Prosperidad Social

Recientemente, la entidad anunció el nuevo calendario de entrega de subsidios para el mes de agosto. Aquí le contamos cuáles son las fechas definidas para varios de los programas que están activos.

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Colombia Mayor

Este programa, que busca ayudar a los adultos mayores en condiciones de pobreza, ya se encuentra en su sexto ciclo, que inició el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto. El séptimo ciclo está programado para el 31 de agosto.

La Compensación del IVA comenzará a pagarse desde el próximo 21 de agosto. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Prosperidad Social)

Compensación del IVA y Renta Ciudadana

Estos dos programas, que también otorgan ayuda a familias en condiciones económicas deficientes, para que eviten llegar a la línea de pobreza, también tiene lista la entrega de recursos. El cuarto ciclo de la compensación del IVA empieza a entregarse a partir del 21 de agosto y Renta Ciudadana a partir del 31 de agosto.

“Prosperidad Social invita a los participantes a consultar únicamente los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas, modalidades de entrega de las transferencias y demás información relacionada con cada programa. Las fechas del cronograma están sujetas a cambios por disponibilidad financiera”, detalló el DPS.

Renta Ciudadana tiene previsto iniciar su nuevo ciclo de pagos el 31 de agosto. Foto: Suministrado por Alcaldía de Cali

Además aclaró que no es necesario hacer ningún trámite a través de un intermediario, pues estos son gratuitos.