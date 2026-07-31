Dólar abre más barato en Colombia este 31 de julio: precio oficial de cotización

El dólar inició la cotización de este 31 de julio en un precio de $3.125, lo que significó una baja de $7 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.132.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.136. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora ha sido de $3.121. El precio promedio es de $3.129.

Dólar en casas de cambio este 31 de julio: así termina el mes la divisa

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 42,50 millones, registrando, además, un volumen promedio de 674,60 millones.

En el ámbito global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues presenta una variación del 0,51 %, hasta llegar a las 100,227 unidades.

a Foto: Getty Images

La actividad industrial de China cae en julio, por debajo de las previsiones

La actividad industrial de China se desplomó en julio, según datos oficiales publicados este viernes, mientras los líderes de la segunda economía mundial luchan por reactivar la demanda interna.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, entró en territorio de contracción al situarse en 49,2 puntos, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Hoy será la última Junta Directiva del Banco de la República en el Gobierno Petro. ¿Subirán las tasas?

La marca de 50 puntos separa la expansión de la contracción.

La cifra de este mes quedó muy por debajo de las 50,1 unidades previstas por la agencia financiera Bloomberg con base en una encuesta a economistas, y representó una caída respecto a los 50,3 registrados en junio.

El sector manufacturero de China ha enfrentado incertidumbre este año debido a la guerra en Oriente Medio, que ha impulsado al alza los precios mundiales de la energía.

La actividad industrial de China cae en julio, por debajo de las previsiones Foto: Getty Images

El auge de las exportaciones, respaldado por la fuerte demanda en el extranjero de productos electrónicos y hardware de inteligencia artificial, ha servido de salvavidas ante la debilidad del consumo interno.

Estas cifras poco alentadoras se dan a conocer un día después de que el presidente Xi Jinping reconociera que la economía del gigante asiático enfrenta “dificultades y desafíos”.