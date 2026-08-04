Últimos cartuchos: MinAgricultura movilizará millonaria suma para piloto de seguro agropecuario por fenómeno de El Niño

Un nuevo avance en el piloto de seguro agropecuario para pequeños productores, ante los riesgos que trae consigo el fenómeno de El Niño, hizo el Ministerio de Agricultura.

La estrategia, que se adelanta en articulación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), movilizará 9.625 millones, de manera que se pueda proteger a más de 14.000 pequeños productores contra impactos del evento climático.

La protección de los pequeños productores también permitirá dar cierta seguridad para la productividad del campo y seguridad alimentaria.

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En cuanto al esquema de financiación, se trata de una alianza público-privada entre el PNUD, el Insurance Development Forum (IDF) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), mediante el InsuResilience Solutions Fund (ISF).

Algunas zonas serán más vulnerables a la presencia del fenómeno de El Niño. Foto: GreenLand - API

De la totalidad de los recursos, el Ministerio de Agricultura destinará 8.700 millones, equivalentes al 90 % del total, con cargo al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. Entretanto, el consorcio internacional aportará 925 millones, informó la cartera que está bajo encargo de Andrés Felipe Ocampo, tras la salida de Martha Carvajalino a inicios de julio.

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Los potenciales beneficiarios serán pequeños productores de Córdoba, Chocó, Sucre, Cundinamarca y Meta, informó el Ministerio.

Los criterios de selección de las regiones se basan en la alta vulnerabilidad de esos territorios, frente a sequías y exceso de lluvias.

El proceso de inscripción para los aspirantes al beneficio será articulado a través de las gobernaciones y alcaldías participantes.

“Estas pólizas son una herramienta fundamental para proteger sus medios de vida”, dijo Andrés Felipe Ocampo, ministro (e) de Agricultura. Foto: Red Social Facebook / Andrés Felipe Ocampo

Según Ocampo, “las familias campesinas son quienes sostienen la producción de alimentos en Colombia y, al mismo tiempo, quienes enfrentan con mayor intensidad los impactos de la variabilidad y el cambio climático. Por eso, estas pólizas son una herramienta fundamental para proteger sus medios de vida, fortalecer la gestión del riesgo y garantizar la continuidad de la producción agropecuaria”.

Se estima que la suma asegurada por productor beneficiado sería de 4,6 millones, referente para las indemnizaciones por siniestros amparados que ocurran.

El seguro agropecuario es un instrumento permanente de política pública para administrar el riesgo en el campo; es decir, trasciende los gobiernos. Durante la presente administración, la novedad con este seguro fue la de incorporar la gestión integral del riesgo agropecuario como una política pública prioritaria y respaldar la implementación de los instrumentos ya existentes.