Indalecio Dangond, quien suena como posible MinAgricultura, anunció “programa de reforestación ganadera”

En medio del empalme que ya se adelanta por parte del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, Indalecio Dangond, quien suena para ser ministro de Agricultura, anunció un programa que desarrollaría el próximo presidente.

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: estos son los líderes y coordinadores que harán ese proceso

“En el gobierno de Abelardo De La Espriella pondremos en marcha un gran programa de reforestación ganadera. Si cada ganadero siembra solo 1 hectárea de árboles, Colombia podrá establecer 650.000 hectáreas en un año y, en cerca de dos años, generar ingresos mediante la venta de bonos de carbono”, aseguró.

El equipo de empalme de Agricultura de De La Espriella está compuesto por Dangond, mientras que los coordinadores son Myriam Carolina Martínez y Juan Manuel Villegas.

En las últimas horas, Dangond también se refirió al anuncio del Banco de la República de incrementar en 75 puntos básicos la tasa de interés para dejarla al 12 %.

“Una tasa del 12 % más un spread de 600 puntos básicos encarece el crédito para el sector agropecuario. A las puertas de un posible fenómeno de El Niño, esta política financiera limita la inversión, debilita la producción y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”, afirmó.

Dangond ha generado alertas por el proceso de empalme sobre las cifras que pueda entregar el gobierno saliente de Gustavo Petro. “Los empalmes suelen convertirse en un ritual predecible donde la realidad se maquilla con cifras y narrativas convenientes. El gobierno saliente entrega informes con indicadores aparentemente exitosos y cuentas ordenadas. Todo luce perfecto… en el papel”, dijo.

Abelardo De La Espriella administrará Colombia con mano firme. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

El líder del equipo de empalme de De La Espriella se había referido a la manera en la que el gobierno de Petro dejará la economía: “El gobierno de Gustavo Petro entrega la economía del país en cuidados intensivos. El déficit fiscal colombiano sigue siendo elevado por bajo recaudo tributario, aumento gasto público y mayor pago de intereses. Toca practicar cirugía de adelgazamiento al paciente para poder salvarlo”, dijo.

Asimismo, se refirió a las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año. “El Niño puede disminuir las precipitaciones en un 60 %, mientras las temperaturas aumentan en +3 °C, generando cuantiosas pérdidas agropecuarias y presiones sobre la seguridad alimentaria y la economía rural. Urge construir y rehabilitar jagüeyes, reservorios y pozos profundos”, señaló.

Dangond ha dicho que el gobierno saliente recibió una de las mayores chequeras para el campo, pero el resultado no sería el esperado, pues se registró un crecimiento PIB agropecuario promedio de un 2,9 % y una participación del 6 % en la economía del país.