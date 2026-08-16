Según Asocapitales, más de 360 personas “siguen sin ser localizadas” tras el terremoto que sacudió a Colombia

Se siguen conociendo balances y reportes luego del terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, dejando a su paso considerables daños en 15 departamentos del país.

Fue el caso de Asocapitales, que emitió un reciente balance en el que señaló que 362 personas, “siguen sin ser localizadas en las ciudades capitales”, de acuerdo con un comunicado.

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Y agregó: “Los registros se concentran en dos de las ciudades más golpeadas por la emergencia: Pereira reporta 251 personas desaparecidas y Cali, 111. Las cifras hacen parte de un proceso que continúa abierto. Los registros territoriales están siendo sometidos a labores de verificación, localización y depuración, por lo que pueden cambiar a medida que las autoridades contrasten la información y logren ubicar personas inicialmente reportadas como desaparecidas. 353 personas han sido rescatadas”.

“Mientras continúa la búsqueda, el balance también refleja el trabajo de los organismos de emergencia: 353 personas han sido rescatadas en las ciudades capitales. Pereira reporta 260 personas rescatadas; Cali, 88; Quibdó, cuatro; y Armenia, una. La emergencia mantiene desplegados equipos especializados en las zonas más afectadas. Solo en Cali se reportan 750 rescatistas —350 provenientes de apoyo externo y 400 de la ciudad— y 14 caninos en labores de rescate”, insistió el balance de Asocapitales.

También expresó: “En Pereira, uno de los requerimientos prioritarios continúa siendo el apoyo con equipos y personal BREC —Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas—, además de especialistas para la evaluación estructural y patología de las edificaciones”.

La Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hace parte de los templos del Valle del Cauca afectados por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Jorge Orozco El País

Sobre ese reporte, se advierte que cinco ciudades continúan en alerta roja, situación que aún preocupa a los entes territoriales: “Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia permanecen en alerta roja. En conjunto, estas capitales registran 234 personas fallecidas y 2.208 heridas, además de los 362 registros de desaparecidos o no localizados que continúan en verificación. Cali concentra la mayor afectación humana, con 123 fallecidos y 1.485 heridos. Pereira registra 95 fallecidos y 259 heridos; Quibdó, nueve fallecidos y 119 heridos; Manizales, seis fallecidos y 211 heridos; y Armenia, una persona fallecida y 134 heridas”, dice la comunicación.

“A nivel nacional, el consolidado de la UNGRD reporta 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Asocapitales aclara que los 362 registros territoriales de desaparecidos/no localizados no deben interpretarse como una cifra nacional adicional ni sumarse a los 143 casos informados por la UNGRD. La diferencia responde a distintos cortes y mecanismos de consolidación, mientras las ciudades adelantan la verificación, localización y depuración de sus registros. Búsqueda y rescate siguen siendo prioridad. La dimensión de los daños mantiene la necesidad de reforzar los grupos de búsqueda y rescate urbano en las ciudades con estructuras colapsadas y garantizar maquinaria y equipos especializados para remover escombros de manera segura”, subrayó Asocapitales.

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Y concluyó en el reporte: “El consolidado registra 312 estructuras colapsadas, una condición que mantiene como prioridad la presencia de equipos especializados y la evaluación técnica de las edificaciones. La cooperación entre ciudades ha permitido reforzar la respuesta. Cerca de 125 personas de Bogotá fueron movilizadas hacia Cali y Pereira; Medellín desplazó 44 bomberos y seis caninos hacia Quibdó y Pereira; Pasto envió 22 especialistas USAR a Cali; 13 ingenieros de Medellín se trasladaron al Eje Cafetero, y Bucaramanga dispuso 10 unidades para apoyar a Manizales. Mientras avanzan las labores, la prioridad sigue siendo la misma: localizar a quienes aún son buscados y acompañar a las familias que esperan respuestas”.