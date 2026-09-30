Abelardo De La Espriella dio la cifra oficial de personas extraditadas en sus 54 días de gobierno

En un mensaje compartido a través de sus canales digitales oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer la formalización de cinco nuevas órdenes de extradición hacia el exterior.

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Durante una interacción con Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República, al cierre de su jornada laboral, el mandatario destacó la suscripción del paquete de resoluciones, sumando estas firmas a los trámites que se venían adelantando en su despacho.

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Con este nuevo bloque de autorizaciones gubernamentales, el gobierno alcanzó la cifra de 110 procesos de extradición avalados en el transcurso de sus primeros 54 días de gestión presidencial.

De La Espriella calificó la firma de estos expedientes como un paso clave en el cumplimiento de los compromisos judiciales y de cooperación internacional del Estado colombiano frente a la criminalidad transnacional.

Balance operativo en los primeros meses de gobierno

El anuncio fue presentado en el marco de la revisión diaria de compromisos institucionales que realiza la Presidencia de la República. El mandatario enfatizó la celeridad en la tramitación de estos expedientes de traslado judicial, asegurando que el ritmo de trabajo se mantendrá constante durante su administración para agilizar las solicitudes requeridas por tribunales extranjeros.

Presidente firmando las cinco extradiciones del miércoles 30 de septiembre. Foto: Presidencia de Colombia

La cifra alcanzada evidencia la continuidad de una política de cooperación judicial centrada en la resolución oportuna de las solicitudes pendientes.

Desde su despacho, el presidente reiteró el compromiso de agilizar los procedimientos legales correspondientes, garantizando que el Ejecutivo mantenga la revisión rigurosa de los casos remitidos por las autoridades judiciales competentes.

Proyección de las políticas de justicia y cooperación

El jefe de Estado cerró su intervención reafirmando la orientación institucional de su administración frente a las tareas de seguridad y juzgamiento de personas requeridas en el exterior.

¡Hoy llegamos a 110 extradiciones!



Seguimos firmes, trabajando sin descanso para poner orden en el país y hacer cumplir la ley.



¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/xBo2WOyASj — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026

Las cinco nuevas firmas suscritas consolidan una tendencia acelerada en el despacho de expedientes acumulados en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Las autoridades nacionales continuarán con la revisión periódica de los expedientes enviados por la Corte Suprema de Justicia para definir la situación jurídica de los requeridos.

El Gobierno nacional ratificó que mantendrá la firmeza en el trámite de las resoluciones de extradición que cumplan con todos los requisitos de ley vigentes.