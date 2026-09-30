Política

Abelardo De La Espriella dio la cifra oficial de personas extraditadas en sus 54 días de gobierno

El mandatario firmó las más recientes desde su despacho.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

30 de septiembre de 2026 a las 9:17 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella dio la cifra desde su despacho.
El presidente Abelardo De La Espriella dio la cifra desde su despacho. Foto: Presidencia

En un mensaje compartido a través de sus canales digitales oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer la formalización de cinco nuevas órdenes de extradición hacia el exterior.

El presidente dio órdenes precisas.
Abelardo De La Espriella ordenó traer a Colombia a Henry Camargo, exmilitar que necesita doble trasplante de pulmón

Durante una interacción con Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República, al cierre de su jornada laboral, el mandatario destacó la suscripción del paquete de resoluciones, sumando estas firmas a los trámites que se venían adelantando en su despacho.

Abelardo De La Espriella, Gustavo Petro y Julio César Triana
Los datos que desmienten a Petro y al Pacto: confirman cifras positivas de seguridad de Abelardo De La Espriella

Con este nuevo bloque de autorizaciones gubernamentales, el gobierno alcanzó la cifra de 110 procesos de extradición avalados en el transcurso de sus primeros 54 días de gestión presidencial.

De La Espriella calificó la firma de estos expedientes como un paso clave en el cumplimiento de los compromisos judiciales y de cooperación internacional del Estado colombiano frente a la criminalidad transnacional.

Balance operativo en los primeros meses de gobierno

El anuncio fue presentado en el marco de la revisión diaria de compromisos institucionales que realiza la Presidencia de la República. El mandatario enfatizó la celeridad en la tramitación de estos expedientes de traslado judicial, asegurando que el ritmo de trabajo se mantendrá constante durante su administración para agilizar las solicitudes requeridas por tribunales extranjeros.

Presidente firmando las cinco extradiciones del miércoles 30 de septiembre.
Presidente firmando las cinco extradiciones del miércoles 30 de septiembre. Foto: Presidencia de Colombia

La cifra alcanzada evidencia la continuidad de una política de cooperación judicial centrada en la resolución oportuna de las solicitudes pendientes.

Desde su despacho, el presidente reiteró el compromiso de agilizar los procedimientos legales correspondientes, garantizando que el Ejecutivo mantenga la revisión rigurosa de los casos remitidos por las autoridades judiciales competentes.

Proyección de las políticas de justicia y cooperación

El jefe de Estado cerró su intervención reafirmando la orientación institucional de su administración frente a las tareas de seguridad y juzgamiento de personas requeridas en el exterior.

Las cinco nuevas firmas suscritas consolidan una tendencia acelerada en el despacho de expedientes acumulados en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Las autoridades nacionales continuarán con la revisión periódica de los expedientes enviados por la Corte Suprema de Justicia para definir la situación jurídica de los requeridos.

El Gobierno nacional ratificó que mantendrá la firmeza en el trámite de las resoluciones de extradición que cumplan con todos los requisitos de ley vigentes.