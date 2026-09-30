BTS ya está en Bogotá: así fue la llegada de la banda surcoreana a Colombia para sus conciertos en El Campín

El fenómeno global del K-pop vivió este miércoles un hito inédito en el país. El septeto surcoreano BTS arribó a Bogotá para cumplir sus compromisos musicales en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, programados a partir del próximo viernes 2 de octubre.

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La llegada de la agrupación, registrada por Noticias Caracol, activa una amplia logística de movilidad, seguridad y dinamización económica en la capital colombiana.

De acuerdo con los reportes entregados desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, la llegada de los integrantes se dio de manera escalonada.

Dos de sus miembros arribaron en horas de la mañana procedentes de Estados Unidos, mientras que los cinco restantes desembarcaron horas más tarde en un vuelo chárter, para posteriormente trasladarse en un bus privado hacia su lugar de hospedaje en el sector de Chapinero, al norte de la ciudad.

El montaje técnico diseñado para la presentación en el escenario capitalino destaca por su complejidad e innovación.

Según información provista por la producción del evento y difundida por el equipo periodístico en el lugar, la infraestructura supera las 164 toneladas en equipos de sonido, luces y pantallas.

El diseño del escenario cuenta con un formato 360 grados equipado con cuatro pasarelas distribuidas para optimizar la visibilidad y cercanía desde todos los sectores del estadio.

De igual manera, expertos de la industria del entretenimiento señalan que el despliegue visual incluye tributos a la iconografía y cultura coreana, integrando pantallas interactivas de última generación y efectos pirotécnicos autorizados.

Paralelamente, las autoridades distritales y la empresa promotora reiteraron las pautas de ingreso para la jornada del viernes:

Apertura de puertas: Programada para las 4:00 p. m.

Programada para las 4:00 p. m. Acampada no permitida: Se solicitó expresamente a los asistentes abstenerse de acampar en las inmediaciones del Estadio El Campín antes de los horarios oficiales para garantizar el orden e integridad de la zona residencial y comercial.

A diferencia de las aglomeraciones tradicionales en las afueras de los hoteles ante la llegada de artistas de alcance masivo, la estancia de BTS ha estado marcada por una singular directriz trazada por sus propios seguidores.

Los clubes de fans en Colombia han promovido campañas en redes sociales pidiendo respetar la privacidad y el descanso de la agrupación, tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones de su hotel.

Asimismo, la presencia de la banda impulsó intervenciones e instalaciones temáticas en distintos puntos de Bogotá.

Fachadas de edificios emblemáticos, estaciones del sistema TransMilenio y atractivos como el cerro de Monserrate han adoptado iluminación morada, tono representativo de la agrupación.

Dentro de la agenda cultural, destaca una tienda de experiencias pop-up instalada en una casona del sector de Chapinero, orientada a la exhibición de discos, indumentaria y material oficial.

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La visita de la banda genera un considerable flujo de viajeros nacionales e internacionales que dinamiza la ocupación hotelera y el sector gastronómico de la capital.

Fuentes locales señalan que la Alcaldía Mayor de Bogotá prevé un reconocimiento institucional a la agrupación en el marco del evento, destacando el rol cultural y la magnitud de la movilización juvenil que representa este fenómeno musical en el contexto global contemporáneo.