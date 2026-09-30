BTS en El Campín: todo lo que debe saber antes de asistir a los conciertos

La llegada de BTS a Bogotá ya está lista para convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año. La agrupación surcoreana se presentará los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde miles de seguidores se reunirán para disfrutar de sus principales canciones.

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Para evitar inconvenientes, la organización estableció una serie de recomendaciones y restricciones que los asistentes deben tener presentes antes de llegar a los conciertos.

Horarios de ingreso y de concierto

Apertura de puertas: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Inicio del show: 8:00 p. m.

Estos horarios podrían presentar modificaciones por decisión de la organización.

Al ingresar, los asistentes deberán cumplir con los controles de seguridad y las normas establecidas para el evento. Quienes se nieguen a estos procedimientos no podrán ingresar o serán retirados, sin derecho a devolución del dinero de la entrada.

La banda surcoreana BTS se presentará en Bogotá. Foto: Netflix

¿Qué no se puede ingresar?

La organización restringe el ingreso de diferentes elementos, entre ellos:

Cámaras fotográficas, filmadoras y videograbadoras profesionales.

Grabadoras y equipos profesionales de audio.

Objetos cortopunzantes.

Láseres y aerosoles.

Sombrillas.

Comida y bebidas.

Botellas y latas.

Sillas, cobijas y anforitas.

Navajas y elementos de pirotecnia.

Spray de pimienta.

de pimienta. Sustancias ilícitas.

Bolsos o bolsas que superen los 30 x 30 centímetros.

En el caso de equipos de grabación no autorizados, estos podrían ser retirados y, según las condiciones informadas por la organización, incluso podría destruirse su contenido.

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Recomendaciones para menores

Los menores de 7 a 17 años deberán ingresar acompañados por un adulto, quien también tendrá que contar con una entrada individual.

Además, los menores solo podrán permanecer en las localidades habilitadas para ellos. En estas zonas no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas.

Personas con movilidad reducida

El evento contará con espacios destinados a personas con movilidad reducida. Cada asistente podrá ingresar con un acompañante, quien deberá tener su propia boleta.

BTS. Foto: cortesía Trafalgar Releasing / A.P.I.

Si el acompañante no cuenta con entrada, no podrá acceder al evento. Sin embargo, el personal logístico y médico podrá brindar apoyo para facilitar el ingreso y permanencia de la persona con movilidad reducida, dependiendo de las condiciones del concierto.

Por último, la organización advierte que la llegada tarde, la inasistencia o el incumplimiento de las instrucciones pueden ocasionar la pérdida de beneficios asociados a la entrada.