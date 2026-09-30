BTS se prepara para su llegada a Bogotá: primeros mensajes de los cantantes antes de aterrizar: “Espérenme”

Bogotá se prepara para recibir por primera vez a BTS. RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán este 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en dos jornadas que tienen expectantes a miles de seguidores del k-pop en Colombia.

BTS en Bogotá: estas son las canciones que sonarían en El Campín este 2 y 3 de octubre

Los conciertos hacen parte del BTS World Tour Arirang, recorrido internacional con el que la agrupación promociona su quinto álbum de estudio, ARIRANG, lanzado en marzo de este año. La gira también representa el regreso de los siete integrantes a los escenarios después de completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La capital colombiana tendrá además un lugar especial dentro de la ruta latinoamericana de la agrupación, pues será la primera ciudad de la región en recibir esta nueva etapa de la gira organizada por Live Nation. Posteriormente, BTS continuará su recorrido por Lima, Santiago, La Plata y São Paulo.

Uno de los mayores interrogantes entre los fanáticos está relacionado con las canciones que harán parte de los conciertos en El Campín. Aunque la agrupación todavía no ha divulgado oficialmente el repertorio específico para sus presentaciones en Colombia, las listas de canciones interpretadas durante otras fechas del BTS World Tour Arirang permiten anticipar algunos de los temas que podrían formar parte del espectáculo.

En medio de la larga espera, los integrantes de la agrupación coreana dejaron sin palabras a sus fans con mensajes relacionados con su pronta llegada a la capital. Dos de los cantantes subieron contenidos en los que anunciaban el conteo regresivo para aterrizar.

De acuerdo con las publicaciones de V y J-Hope, los dos estaban en el avión rumbo a Colombia. Las dos celebridades compartieron imágenes con la bandera del país, indicando que ya emprendían su largo viaje.

“Espérenme, ya casi llego”, escribió V en la publicación, grabándose en la pantalla que había frente a su silla.

A la espera de su aterrizaje, las expectativas siguen aumentando entre los fans, quienes ya cuentan las horas para verse cara a cara con sus ídolos del k-pop.

Así, los seguidores colombianos se preparan para una jornada que combinará las nuevas canciones del grupo con algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria internacional.