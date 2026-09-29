Estéreo Picnic 2027: vuelva a disfrutar del festival en familia con esta zona para menores

El Festival Estéreo Picnic volverá a abrir un espacio pensado para los asistentes más pequeños. Para su próxima edición, el evento contará nuevamente con una zona destinada a menores de edad, una alternativa para quienes quieren vivir la experiencia del festival en familia y compartir la jornada con niños y adolescentes.

Festival Estéreo Picnic 2027: fechas y precios de la boletería de Creyentes

La cita está programada para los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, uno de los escenarios habituales para grandes eventos musicales en la capital.

La organización habilitó una localidad especial para menores, con una modalidad de entrada que permite a las familias organizar su asistencia al festival bajo las condiciones establecidas para esta zona.

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los padres y acompañantes es que los menores de edad no podrán ingresar solos. Según la información entregada por el evento, deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Además, esta persona deberá contar con una entrada correspondiente a la localidad de menores. Es decir, no basta con que el adulto tenga una boleta para otra localidad del festival si pretende ingresar acompañado de un menor a este espacio.

Para quienes estén interesados en asistir durante los tres días, también está disponible el Combo Creyentes 3 días para la Zona Menores. En su primera etapa, el precio anunciado parte desde $ 979.000.

La existencia de esta zona permite que el Estéreo Picnic amplíe su oferta para públicos de distintas edades y ofrece una opción para las familias que buscan incluir a los menores en una experiencia relacionada con la música y el entretenimiento.

La recomendación para quienes planean asistir es revisar con anticipación las condiciones de ingreso y adquirir las entradas correspondientes tanto para el menor como para el adulto responsable. De esta manera, se podrán evitar inconvenientes al momento de llegar al Parque Simón Bolívar.