Contundente trapo del Medellín contra Juan Guillermo Cuadrado: lo acusan de traidor

Es un momento complicado para Juan Guillermo Cuadrado, quien quería que fuera una noche mágica, alegre y con buen fútbol en el Atanasio Girardot, pero la realidad fue muy diferente. El volante es, ¿o era?, considerado un futbolista muy querido en la hinchada del DIM, pero un trapo en las gradas ya deja las dudas.

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En la previa, Millonarios dio una de las noticias más esperadas de los últimos años en el fútbol colombiano, pues confirmó a Juan Guillermo Cuadrado en la nómina titular, lo que avivó el ambiente en las gradas del estadio. Este partido es válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay, que estaba aplazado.

El equipo azul generó mucha expectativa con el fichaje de Cuadrado, uno de los más sonados en la historia del fútbol colombiano. El jugador, con gran pasado en la Selección Colombia, dejó la disciplina en Italia para firmar con el ‘Embajador’. Esta movida, según el trapo observado, es “traición” para los hinchas del DIM.

Mientras rodaba la pelota, salió a la luz la creativa imagen que dice: “Hoy nos visita Judas, el traidor”, con un fondo blanco, letras negras y unas equis sobre la foto de Juan Cuadrado. Las fotografías de David Jara García dan en el blanco y lo muestran.

Trapo que hinchas del Medellín le dedican a Cuadrado Foto: David Jara García

Contundente mensaje de rechazo y ya parece que se sale del corazón del DIM tras firmar con Millonarios, no porque el equipo bogotano se considere un gran rival histórico del Medellín, sino que había en el aire una especie de promesa, que cuando decidiera regresar al fútbol colombiano, iba a firmar con el DIM.

Trapo que hinchas del Medellín le dedican a Cuadrado Foto: David Jara García

Las cosas no son así y parece que el fichaje de James Rodríguez con Atlético Nacional cambió los planes. Millonarios se movió y buscó la forma de convencer a Cuadrado para hacer contrapeso ante el anuncio de su rival histórico. Es decir, quedan emparejados con dos íconos de la Selección Colombia en los últimos años.

Cuadrado es titular en Millonarios

La titular de Juan Guillermo era algo que se esperaba desde días atrás, pero entre la readaptación deportiva y la mudanza a Bogotá, se forzó el aplazamiento de su titularidad, además de que carga con una expulsión desde la Copa Italia y luego de solucionar las dudas ante la Dimayor, se pagará en la Copa Betplay.

Cuadrado contra Millonarios Foto: David Jara García

Por si fuera poco, Juan Cuadrado lleva la cintilla de capitán en el Atanasio y eso demuestra nivel de jerarquía, respeto e influencia en el camerino de Millonarios, además que es un gesto que aparta mucho más al Medellín.

Alineaciones Medellín vs. Millonarios

Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Esneyder Mena; Didier Moreno, Baldomero Perlaza, John Montaño, Agustín Martegani; Yony González y Carlos Lucumí. DT: Luis Amaranto Perea.

Millonarios: Javier Burrai; Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero; Sebastián Del Castillo, Leonai Souza, Stiven Vega, Daniel Ruiz; Juan Guillermo Cuadrado, Francisco Chaverra y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.