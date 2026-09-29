Crece la lista de técnicos despedidos en la Liga BetPlay: se sumaron otros tres en 24 horas

Hernán Darío Herrera, Sebastián Oliveros y Hubert Bodhert se sumaron a la lista de técnicos despedidos en el segundo semestre de la Liga BetPlay. En total son ocho los entrenadores que perdieron su trabajo por malos resultados o decisiones administrativas.

Once Caldas busca nuevo DT: lista de candidatos para reemplazar a Hernán Darío Herrera

Esta es la lista completa después de doce jornadas:

Alfredo Arias (Junior de Barranquilla)

Fabián Bustos (Millonarios)

Richard Páez (Cúcuta Deportivo)

Jonathan Risueño (Deportivo Pasto)

Camilo Ayala (Alianza FC)

Hernán Darío Herrera (Once Caldas)

Hubert Bodhert (Jaguares)

Sebastián Oliveros (Deportes Tolima)

Producto de esas salidas, otros entrenadores que estaban esperando la oportunidad fueron contratados: Sebastián Viera asumió las riendas de Junior, Alberto Gamero regresó al banquillo de Millonarios y Luis Fernando Suárez fue anunciado como nuevo DT del Deportes Tolima.

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Tres técnicos despedidos en 24 horas

Este fin de semana fue oscuro para los entrenadores del fútbol profesional colombiano. En cuestión de 24 horas fueron despedidos tres técnicos, mal síntoma para el futuro de los procesos deportivos.

Hernán Darío Torres se despidió de Once Caldas

El primero en perder su cargo fue Hernán Darío Herrera, quien recibió una lluvia de críticas tras la derrota de Once Caldas ante Atlético Bucaramanga.

“Once Caldas S. A. informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública que, el día de hoy, entre el club y el director técnico Hernán Darío Herrera, hemos llegado a un acuerdo para dar por terminada su labor en la institución”, apuntó el comunicado oficial.

El ‘Arriero’ se pronunció más tarde con una carta en la que agradece a jugadores, directivos e hinchada por todo el cariño recibido durante sus tres años al frente del ‘Blanco Blanco’.

Hubert Bodhert salió de Jaguares

Jaguares, que cayó a la última posición de la tabla tras su derrota contra Alianza FC, decidió ponerle fin al ciclo del cartagenero Hubert Bodhert.

“Agradecemos al profesor Bodhert y a su grupo de trabajo, por la entrega y el compromiso demostrados durante su paso por el club. La Junta Directiva le desea muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, apuntó el comunicado.

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Sebastián Oliveros, despedido del Tolima

El último en sumarse a esta lista fue Sebastián Oliveros, quien será reemplazado en su cargo por el experimentado Luis Fernando Suárez.

“El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel. A él y a su cuerpo técnico les deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”, informó el conjunto pijao.

Sorpresivamente, ya tenían listo el nuevo DT. “Anunciamos la llegada del profesor Luis Fernando Suárez Guzmán y de su cuerpo técnico, conformado por Iván Niño (preparador físico), Fabián Torres (asistente técnico) y el profesor Henry Rojas, quién se desempeñará como asistente técnico del equipo profesional”, agregó el Tolima.