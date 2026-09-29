Bolillo Gómez careó a la prensa salvadoreña tras sufrir humillante goleada: le dejó mensaje a Yamil Bukele

El pasado lunes, 28 de septiembre, El Salvador sufrió una aparatosa goleada (6-0) contra Guatemala, de visitante y por la segunda fecha del grupo B en la Liga de Naciones de Concacaf.

El mensaje de ‘Bolillo’ Gómez a El Salvador tras no clasificar al Mundial 2026: dilema total para Nayib Bukele

Hernán Darío El Bolillo Gómez, entrenador colombiano al servicio de El Salvador, es el principal señalado ante la dura goleada. Por redes, los hinchas salvadoreños piden su renuncia, y la prensa de dicho país también le cuestionó al estratega de 70 años su futuro.

Para ahora en la noche queremos ver esto pic.twitter.com/UZE7nvUMAn — Fermin Rodriguez (@ferchorodri93) September 29, 2026

R E N U N C I A

B O L I L L O pic.twitter.com/qwKiEo2nat — Chopin. (@rotsenalex) September 29, 2026

Por tanto, Bolillo le respondió a los medios y puso en duda su continuidad. Admitió que el resultado es “saca técnicos”, y que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, medio hermano de Nayib Bukele, tenía todo el derecho de tomar decisiones.

Bolillo Gómez a Yamil Bukele: “Tiene todo el derecho a decidir”

“El presidente tiene todo el derecho a tomar decisiones, las que él vea y se sienta dentro de lo que pasó hoy. ¿No acaban de echar al de Costa Rica? Pues que me echen a mi también. Con esto lo tienen que echar a uno”, dijo Bolillo en rueda de prensa.

Y añadió: “Por allá me pasó un 6-1, también con Ecuador, y lo primero que dije fue: ‘este es un resultado que saca a los técnicos’. ¿Qué podemos hacer? Es más fácil echar a uno que a 22. Buenas noches”.

Es cierto que son días movidos en Concacaf, debido al movimiento de técnicos en las federaciones. Por ejemplo, Fernando Batista dejó el cargo de seleccionador nacional de Costa Rica, tal y como lo expresó Bolillo.

En el cargo desde principios de 2025, ahora piden que el colombiano deje de ser el entrenador de El Salvador. Hay bastante presión sobre la FESFUT, y podrían ser días clave en cuanto al tema.

Con Bolillo al mando, El Salvador no se clasificó al Mundial 2026, siendo ese uno de los grandes objetivos fallidos. Ahora, en el arranque de un nuevo ciclo mundialista, una escandalosa goleada en contra lo deja en la cuerda floja.

Así titula la prensa salvadoreña la goleada contra Guatemala, y palabras de Bolillo Gómez:

La Prensa Gráfica: “‘Nos tendrían que echar a todos’: la dura autocrítica del ‘Bolillo’ Gómez tras la derrota por 6-0 contra Guatemala”

“El entrenador de El Salvador no señaló a un solo responsable y asumió junto a sus jugadores la responsabilidad por el desastre ante Guatemala”.

Elsalvador.com (El Diario de Hoy): “Guatemala trapea con El Salvador y nos devuelve a la realidad”

“Guatemala exhibió una piedad nula ante El Salvador, resolviendo por la vía rápida un pleito donde los dirigidos por Hernán Darío «Bolillo» Gómez bordearon el papelón histórico en condición de visitantes. La catástrofe futbolística expuso la fragilidad de un plantel huérfano de respuestas tácticas y anímicas sobre la hierba”.