Bolillo Gómez respondió a la decisión que tomó Bukele sobre su futuro en El Salvador: habló claro

Siguen las reacciones desde El Salvador, luego de que Yamil Bukele confirmara la continuidad de Hernán Darío El Bolillo Gómez como entrenador del combinado centroamericano, a pesar de quedar fuera del Mundial 2026 en medio de polémicas.

Yamil Bukele es el presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes de ese país, y aspirante a la dirección de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Además, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“El ‘Bolillo’ continúa. Para mí, quitar al ‘Bolillo’ en este momento es retroceder y perder diez u once meses”, dijo Yamil Bukele el pasado martes 25 de noviembre. Es decir, Bolillo Gómez seguirá en su cargo en El Salvador.

Bolillo Gómez responde a Bukele: “Me siento muy agradecido por la continuidad”

Este miércoles, 26 de noviembre, los medios desde El Salvador reportan las palabras de Hernán Darío El Bolillo Gómez, hacia Yamil Bukele, por su continuidad en el combinado nacional.

El estratega colombiano de 69 años, que ya sabe lo que es ir a copas del mundo, sabe que ahora su objetivo será clasificar a El Salvador para el Mundial 2030. La última vez que dicho seleccionado asistió a una cita orbital fue en España 1982.

“Para mi es agradecer, sentirme muy contento y muy feliz porque yo estoy contento en el país. Me he sentido cómodo, me han tratado bastante bien, entonces uno se encariña. Yo quiero hacer algo por el país en lo que a mi respecta, que es el fútbol”,a rrancó afirmando Gómez.

Y sentenció: “Me siento muy agradecido con el presidente Yamil, con su junta y su gente, de que me hayan dado la continuidad de poder estar acá. Yo creo que ya conozco más, ya no estoy tan ciego, llevo seis o siete meses donde ya puedo sacar un concepto y trabajar con más conocimiento”.

Bolillo Gómez también habló del cruce que tuvo tras el partido contra Panamá

Fue el pasado 18 de noviembre cuando El Salvador cayó abruptamente contra Panamá, de visita, por 3-0. Dicho marcador fue un golpe anímico para los salvadoreños, en la última fecha de las eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, y le acabó dando el pase a Panamá a la próxima cita orbital.

Por el pasado de Bolillo Gómez, en Panamá, los hinchas y la prensa de El Salvador le reclamaron varias cosas. Por ejemplo, su reacción con los jugadores panameños que regresaban a un mundial, o el amplio marcador en contra.

De hecho, Bolillo tuvo un encontronazo con una persona, a la entrada de un hotel, donde casi se van a los golpes. Este miércoles, el colombiano dio su versión más calmado.

“Primero que todo, la prioridad del personaje era publicar que nos fuimos contra él. Y después: ¿Cómo vas a permitir vos que a tu casa, porque en ese momento era mi casa, llegue una persona a insultarte? No te lo vas a aguantar”, dijo Bolillo.

