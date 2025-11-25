Hernán Darío Gómez vive pesadillas luego de un gran fracaso en las Eliminatorias Concacaf que dejó por fuera a El Salvador del Mundial 2026. Este proyecto deportivo era fundamental para el gobierno de Nayib Bukele y la Federación Salvadoreña de Fútbol, que se la jugaron por el ‘Bolillo’ y su hoja de vida en el fútbol centroamericano, con la firme intención de acceder a la Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Las cosas fueron muy diferentes.

El terremoto no se hizo esperar y las críticas cayeron con todo el poder contra el ‘Bolillo’ Gómez por el fracaso de la Selección en la Concacaf. El pueblo salvadoreño se llenó de ilusión, pero las cosas en el grupo A no tuvieron reacción y ‘La Selecta’ acabó en el último lugar con solo tres puntos en la tabla y cinco partidos perdidos de forma consecutiva.

Cabe recordar que El Salvador no juega un Mundial de fútbol desde España 1982. Su eliminación fue confirmada el pasado 18 de noviembre al caer 3-0 contra Panamá. ‘Bolillo’ fue criticado y todo daba a pensar que su ciclo en el equipo salvadoreño había llegado a su fin. Hay sorpresa en Centroamérica tras el veredicto de Yamil Bukele, único candidato a la presidencia de la FSF.

Yamil, hermano de Nayib Bukele, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Vale resaltar que Yamil, de 47 años, es hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, muy popular por su lucha contra las pandillas y la férrea relación con Estados Unidos. Su bandera en lo que a deporte se refiere era dejar a El Salvador en el Mundial de fútbol, con la idea de expandir su idea de gobierno y colocar a la nación en la órbita mundial en lo deportivo.

Yamil Bukele dio el veredicto definitivo sobre la continuidad de ‘Bolillo’ Gómez en El Salvador

“El ‘Bolillo’ continúa. Para mí, quitar al ‘Bolillo’ en este momento es retroceder y perder diez u once meses”, advirtió Yamil Bukele, confirmando la continuidad del entrenador colombiano.

Tras reconocer que se necesita “trabajar más” para elevar el nivel del fútbol de El Salvador, Yamil Bukele adelantó que una “mesa técnica” integrada por él y el cuerpo técnico de Hernán Darío Gómez determinará “el sistema de juego” de la escuadra nacional.

Bolillo Gómez, entrenador colombiano al servicio de El Salvador. | Foto: Getty Images

El mal resultado de El Salvador en la Concacaf desató otra polémica luego de que ‘Bolillo’ se dejara ver entre abrazos con jugadores de la Selección Panamá, como gestos de felicitación a su exequipo por clasificar a la Copa Mundo, mismo que dirigió en Rusia 2018.