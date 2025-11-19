El presidente Nayib Bukele fue fiel testigo del proceso de El Salvador en su camino al Mundial 2026 en las Eliminatorias de la Concacaf. En su plan de expansión en el país y la presentación ante el planeta, la clasificación a la Copa Mundo le resultaba prioritario. Por eso el llamado a Hernán Darío Gómez para liderar el proyecto, un reconocido entrenador colombiano en Centroamérica.

La hoja de vida de Hernán Darío Gómez era suficiente para El Salvador y hacía sentir que el proceso deportivo podría ser beneficioso y de auge. Lastimosamente para el pueblo salvadoreño, ‘Bolillo’ no fue la solución y ahora tendrán que esperar otros cuatro años para intentar cazar el cupo al Mundial de 2030.

En la fase de grupos de las Eliminatorias de la Concacaf, El Salvador quedó instalado en el Grupo A con Panamá, Surinam y Guatemala. Había ilusión y un cupo directo no se descartaba en el Palacio Nacional, ubicado en el antiguo Country Club de San Salvador. La Selección no pudo cumplir con la presión y finalizó en la última casilla de la zona.

Cabe recordar que en las Eliminatorias Concacaf se repartieron tres cupos directos y dos van al repechaje internacional, ahí se agregan los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los líderes de los grupos A, B y C avanzan de forma directa y los dos mejores segundos van a la repesca de la FIFA.

La publicación de Nayib Bukele tras el fracaso del ‘Bolillo’ Gómez en la Concacaf

Al final, El Salvador cerró en la última casilla con apenas tres puntos y -9 en la diferencia de gol, producto de una victoria y cinco derrotas, que lo condenó en la Concacaf. Por otra parte, Panamá, exequipo de Hernán Darío Gómez, se quedó con el primer puesto y avanzó directamente al Mundial 2026, mientras que la sorprendente Surinam se ubicó como una de las mejores segundas y se instaló en el repechaje internacional.

Al ver esto, noticia nacional en El Salvador, Nayib Bukele se ha pronunciado en las redes sociales, pero prefirió ir a otro proyecto de su agenda y se refirió a otro deporte que se impulsa en El Salvador como destino turístico y en un lugar clave sobre el nivel del mar. No ha divulgado algo tras el fracaso de la selección nacional en los grupos de las Eliminatorias Concacaf.

