Reinaldo Rueda sigue siendo tendencia internacional, luego de que la selección que venía dirigiendo en Concacaf, Honduras, quedara fuera del Mundial 2026 de manera dramática. El estratega colombiano no ocultó su profunda tristeza y lloró en la rueda de prensa pospartido, tras el empate a cero con Costa Rica en la última jornada (18 de noviembre).

La tristeza de quedarte a un paso del Mundial... 💔



Reinaldo Rueda, DT de Honduras, no pudo contener las lágrimas en conferencia de prensa luego de que su equipo quedara fuera de la Copa del Mundo en el último minuto pic.twitter.com/4pUdrGicyT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 19, 2025

Pero tomando en cuenta la categoría y el palmarés que respaldan a Rueda como entrenador, parece que ya tiene mercado. De hecho, los rumores de la prensa colombiana lo colocan en Atlético Nacional, y el verde de Antioquia ya habría dado su primera respuesta.

“Reinaldo siempre es un nombre con puertas abiertas en Atlético Nacional”

Este jueves, 20 de noviembre, el periodista Julián Capera, especializado en el mercado de pases, se refirió a los rumores que vinculan a Reinaldo Rueda con Atlético Nacional. Habló con claridad: sus fuentes le dicen que aún no hay acercamientos entre las partes, pero que una de esas versiones, cercanas al verde de Antioquia, le dice que Reinaldo siempre tendrá las puertas abiertas en el club.

“Reinaldo Rueda ha dejado de ser el entrenador de Honduras. No es que lo hayan despedido, como leí en algunos medios de comunicación (...) simplemente hay un contrato que terminaba en el proceso de eliminatorias, o con el Mundial 2026”, arrancó afirmando Capera.

Luego, añadió: “Hablé con dos personas: una cercana y Reinaldo Rueda y la otra cercana a Atlético Nacional. Del lado de Reinaldo lo que me dicen es que quiere descansar. Este ha sido un proceso agotador (Honduras), evidentemente había mucha expectativa, no solo de él sino del país entero de que se lograra la clasificación, y que en serio está golpeado (...) nos dicen personas cercanas a él que en serio está golpeado y que necesita tiempo para recuperarse física y emocionalmente”.

Y aclaró: “Me dicen las dos fuentes que hasta hoy, 20 de noviembre, no existen contactos formales hasta el momento (entre Nacional y Reinaldo). Atlético Nacional no lo ha llamado a ofrecerle la dirección técnica del verdolaga. Sin embargo, me dicen desde Nacional: ‘se espera el desenlace (copa y liga) para tomar decisiones respecto al próximo entrenador”.

🚨🟢 ¿RUEDA DE VUELTA? ⚠️🐺 EL NUEVO PEREIRA 🔥 NACIONAL Y AMÉRICA A PEGAR PRIMERO…



👇👇👇👇👇https://t.co/lBDSTBXcTL — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 20, 2025

En ese momento, Capera reveló la postura de Atlético Nacional respecto a su actual entrenador interino, Diego Arias. En el verde aún no habrían tomado una decisión sobre si dejar a Arias o buscar su reemplazo para 2026. Todo dependería del desenlace en los torneos que quedan en 2025.

“Reinaldo siempre es un nombre con puertas abiertas en Atlético Nacional”, destapó Julián sobre lo que le dijeron desde el club.

Reinaldo Rueda campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional. | Foto: LatinContent via Getty Images