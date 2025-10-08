Suscribirse

Deportes

La condición que puso Reinaldo Rueda para volver a Atlético Nacional: esto debería pasar

La dirigencia del conjunto verdolaga trabaja para tenerlo como fichaje de lujo en 2026.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 3:55 p. m.
SAN JOSE, CA - JUNE 24: Reinaldo Rueda Head Coach of Honduras looks on before a 2025 Concacaf Gold Cup Group B match between Honduras and Curacao on June 24, 2025 at PayPal Park in San Jose, CA. (Photo by Matthew Huang/Icon Sportswire via Getty Images)
Reinaldo Rueda sueña meterse a la clasificación al Mundial con la selección Honduras. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Reinaldo Rueda es el sueño latente en la dirigencia de Atlético Nacional. Aunque no es fácil por su presente en Honduras, las gestiones se están haciendo desde ya pensando en 2026.

Por lo pronto, el conjunto verdolaga continuará con Diego Arias como técnico interino hasta el mes de diciembre. Luego de eso discutirán internamente el paso a seguir con la baraja de técnicos que tienen sobre la mesa.

Contexto: Atlético Nacional se pronunció sobre la elección del nuevo técnico: hay comunicado oficial

Esta semana confirmaron que el español Miguel Ángel Ramírez es uno de los candidatos, pero no el único.

Periodistas como Juan David Londoño y Felipe Sierra coincidieron en que Reinaldo Rueda está en carpeta por su larga trayectoria como entrenador y los buenos recuerdos que dejó en su paso por el club, conquistando la Copa Libertadores 2016.

Reinaldo Rueda, fiel a su palabra

La primera condición de Reinaldo Rueda es que se respete su presente con la selección de Honduras, a la que quiere llevar de regreso al Mundial 2026.

Las eliminatorias de la Concacaf terminan en noviembre, momento en el cual se podría decidir el rumbo de las negociaciones. Si Rueda queda por fuera de la Copa del Mundo, podría escuchar la oferta de Atlético Nacional.

Contexto: Eduardo Pimentel no se calló tras el polémico penal de Nacional: lanzó fuerte acusación

En caso de que clasifique o tenga que jugar el repechaje en marzo del próximo año, su incorporación quedará prácticamente descartada.

Honduras marcha primera de su grupo con cuatro puntos, por encima de Costa Rica, Haití y Nicaragua. El primero de cada zona avanzará directamente al Mundial, lo que quiere decir que Reinaldo Rueda estaría parcialmente clasificado a la cita orbital.

En esta doble fecha de octubre enfrentarán a Costa Rica en condición de local y luego se verán las caras ante Haití. En noviembre disputarán los últimos dos partidos contra Nicaragua y de vuelta ante los costarricenses, pero en condición de visitante.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 2: Head Coach of Honduras Reinaldo Rueda looks on during the Gold Cup Semi Finals match between Mexico and Honduras at Levi's Stadium on July 2, 2025 in Santa Clara, California. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Reinaldo Rueda, técnico de Honduras y objetivo de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Ilusión en Honduras

El interés de Atlético Nacionla ya ha hecho ‘eco’ en la prensa hondureña, donde se resisten a la salida del técnico que los tiene soñando con volver a un Mundial.

La ‘H’ ha disputado tres Copas del Mundo en su historia y todas terminaron con eliminación en la fase de grupos: 1982, 2010 y 2014.

La ausencia de México, Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias les abrió espacio entre la lista de participantes, aunque la distancia con sus rivales directos no es tan grande.

Rueda llegó a revolucionar la selección hondureña, decisión que ha sido aplaudida por la opinión pública.

De hecho, se espera casa llena para el partido de este jueves contra Costa Rica, que será clave en el camino hacia el cupo directo al Mundial 2026. En caso de ganar, Honduras le sacará espacio a su rival a vencer y pondrá un pie en la clasificación faltando solo tres fechas.

Cabe recordar que Reinaldo Rueda fue el técnico de la Selección Colombia en las eliminatorias a Catar-2022 y cargó con el peso de la eliminación tras siete partidos consecutivos sin marcar. Ante la decepción, el DT fue destituido y reemplazado más tarde por Carlos Queiroz.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Niño Prodigio: predicciones de hoy, miércoles 8 de octubre, para los 12 signos del zodiaco

2. Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy, miércoles 8 de octubre: consulte las principales vías bloqueadas

3. Presidente Petro insiste: “Por eso me gusta desnudarme y por otras cosas”

4. Néstor Lorenzo reveló suplicio que vive figura cada que la llama a Selección Colombia: “Nadie sabe”

5. Española que vive en Colombia se sorprende de lo que hacen las personas mayores en la calle: “Es algo muy típico aquí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalReinaldo RuedaHondurasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.