Atlético Nacional se pronunció sobre la elección del nuevo técnico: hay comunicado oficial

Atlético Nacional ya acumula tres partidos con Diego Arias como técnico interino. El balance hasta ahora es de dos victorias y un empate, aunque el juego del equipo sigue sin convencer.

Este domingo igualaron (1-1) contra Boyacá Chicó en Tunja. Más allá que se sumó, los verdolagas necesitaron de un penal al último minuto para igualar el marcador por medio de Alfredo Morelos.

La pobre presentación de Nacional encendió las alarmas en la hinchada y multiplicó las preguntas sobre la elección del nuevo DT.

Y es que Javier Gandolfi ya va para 20 días de haber sido destituido. Aunque la búsqueda ha arrojado varios candidatos, ahora mismo no hay un elegido y los jugadores siguen siendo dirigidos por Diego Arias.

Diego Arias, técnico interino de Atlético Nacional. | Foto: @nacionaloficial

Confirmaron una de las opciones

Ante todo el revuelo que ha causado la tardanza para elegir el nuevo cuerpo técnico, Atlético Nacional se pronunció con un comunicado dirigido a los medios de comunicación en el grupo de WhatsApp.

Allí confirmaron que la búsqueda no ha terminado y que esperan dar noticias al respecto en los próximos días. La principal novedad es que confirmaron uno de los candidatos que se venían manejando en la prensa.

“Regresamos a Guarne y nos disponemos a entrenar. Toda la delegación sin novedades médicas por el momento”, escribieron inicialmente.

Luego vino el pronunciamiento sobre el técnico en propiedad. “Como lo dijo ayer nuestro presidente, seguimos buscando DT, no hay nombre aún y Miguel Ángel Ramírez sí hace parte de los candidatos”, sentenció el club verdolaga.

Este comunicado se refiere a unas declaraciones que Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, concedió a Win Sports en el marco del partido frente a Boyacá Chicó.

En dicha entrevista declaró que no hay una decisión tomada al respecto y que la búsqueda sigue tratando de elegir al mejor candidato posible.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. | Foto: YT Atlético Nacional

Diego Arias, firme en el cargo

Por ahora las cosas seguirán igual. Diego Arias dirigirá los entrenamientos de esta semana y dirigirá el partido del próximo jueves contra Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Betplay.

El compromiso es jugar mejor y convencer a la hinchada de este proceso que está cerca de conseguir la clasificación a los cuadrangulares.

“Hay partidos en los que no todo se va a dar desde el primer tiempo, no vamos a hacer primero el gol, y a veces no será clara la forma de cómo revertir lo que muestre el oponente, además sabíamos que estábamos ante un rival que en estos partidos sacan todo porque saben lo que es jugar ante Nacional”, explicó Arias sobre el empate agónico ante Chicó.

De no ser por el polémico penal sobre Morelos, Nacional se hubiera regresado con las manos vacías y mucha más preocupación de la que existe entre la hinchada.