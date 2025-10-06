Video del penal que le pitaron a Atlético Nacional: estalla la polémica con Alfredo Morelos

Atlético Nacional rescató un empate de su visita al Boyacá Chicó (1-1). Los verdolagas llenaron el Estadio La Independencia de Tunja, pero no fue suficiente para quedarse con los tres puntos.

Johan Bocanegra abrió el marcador a los 36 minutos y encaminó una victoria que parecía estar en el bolsillo de los ajedrezados.

Sin embargo, el árbitro Jairo Mayorga cambió el rumbo del partido con una polémica decisión a los 96 minutos. En principio no había sancionado penal a favor de Nacional, hasta que el VAR lo llamó y lo invitó a acercarse al monitor.

Mayorga vio la imagen desde distintos ángulos y determinó que Alfredo Morelos había sido derribado, con falta, por el defensor Arlen Banguero.

Morelos tomó la pelota y convirtió el gol del empate justo antes del pitazo final.

¿Era penal? ¡Repasamos la jugada polémica del partido ente Boyacá Chicó y Nacional!#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/B66lxm6xdf — Win Sports (@WinSportsTV) October 6, 2025

Esto dicen los expertos

En la transmisión oficial quedaron dudas sobre el penal y la controversia se trasladó a redes sociales, donde le llovieron críticas al árbitro, al VAR y al propio Alfredo Morelos.

José Borda, analista arbitral, no coincidió con la decisión tomada por el juez central. “No era penal”, sentenció en su cuenta de X.

“En Chicó vs. Nacional, ante llamado del VAR, el árbitro Mayorga dio el penal por falta de Banguero sobre Morelos. No veo penalti porque la intensidad del contacto al sujetar es leve y no le impidió el accionar normal en la carrera. Morelos se deja caer”, aseguró Borda.

Wilmer Barahona, exárbitro colombiano, tampoco vio penal del jugador ajedrezado. “Nunca es falta... Sí lo sujeta, pero su caída no tiene que ver con esta acción. El delantero se deja caer”, analizó.

“Muy mal Gallo y muy mal Mayorga”, completó haciendo referencia al VAR del partido, el tolimense Nicolás Gallo.

Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó. | Foto: @nacionaloficial

El Var Central, cuenta que se ha hecho famosa en redes sociales por su análisis de las polémicas arbitrales, dio su veredicto sobre la jugada de Morelos.

“Este es el famoso caso de ‘lo fabricó’ el jugador. Yo no creo que Alfredo Morelos caiga por ese intento de sujeción del defensor. Veo una clara exageración. Para mí no hay penal. Llamó el VAR Nicolás Gallo y Mayorga lo sancionó”, escribió.

Finalmente, señaló a los asistentes en cabina: “¿Esto fue un error claro, obvio y manifiesto? Tremenda la papa caliente que le soltó Gallo a Mayorga, quien terminó haciéndole caso a su recomendación".

Morelos se defiende

Aunque la opinión de los expertos está en su contra, Alfredo Morelos se defendió y aseguró que hubo penal por parte de Banguero.

“Tenía la posición ganada. El defensor sabe porque yo hablé con él. Siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas. Gracias a Dios se consiguió el penalti”, dijo.