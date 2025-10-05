Así quedó la tabla de posiciones luego del descenso del Envigado, la derrota del Junior y el empate de Nacional

La Liga BetPlay continúa avanzando y de a poco se van acomodando los equipos que buscan un cupo en las semifinales del fútbol profesional colombiano.

Este domingo se llevaron a cabo varios partidos importantes en los que estaban en disputa intereses tanto en la parte alta de la tabla, como en el tema del descenso, el cual ya capturó al Envigado, conjunto que el otro año tendrá que jugar en la categoría B.

Pasto vs. Alianza

El Deportivo Pasto, que mira de reojo el tema del descenso y que busca sumar puntos para tener una próxima temporada con un mayor margen de error, dejó escapar una oportunidad dorada, pues permitió la remontada de Alianza, que finalmente se pudo llevar un punto del estadio Libertad.

Deportivo Pasto marcha en la última casilla del campeonato con 10 puntos | Foto: Colprensa

El pasto abrió el marcador al minuto 17, luego amplió la ventaja al 32 y en tiempo de reposición, al 45+3, Alianza logró achicar la ventaja para irse a las duchas.

Comenzando la segunda parte, los volcánicos marcaron el tercero, pero Alianza se resistía y logró, nuevamente, achicar la diferencia a través de un tanto de Carlos Lucumí, al minuto 52.

Cuando ya todo parecía resuelto y los hinchas pastusos celebraban, el central pitó una pena máxima a favor de la visita en el minuto 90+7, que finalmente fue canjeado por gol y sentenció un empate 3-3 que deja al Alianza en la casilla 9 con 20 unidades, la misma que Santa Fe y Cali, que son séptimo y octavo, respectivamente.

Por su parte, el Pasto es 19 y solo supera a La Equidad, que se ubica en la casilla 20 del torneo.

Junior vs. Tolima

El Junior de Barranquilla dejó escapar el liderato luego de verse sorprendido, en el Metropolitano, por el Deportes Tolima, conjunto que ganó el duelo con un solitario gol de Juan Pablo Torres al minuto 13.

El junior quedó en la segunda posición luego de la derrota con el Tolima. | Foto: Fecha 14 Junior vs Tolima estadio metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla Foto:/ Jairo kassiani Valdez Colprensa

El duelo tuvo dinámica y, aunque el cuadro local tuvo una posesión del balón del 55 %, no pudo doblegar al cuadro pijao que supo defender el marcador.

Sobre la hora, en el minuto 90+2, Sebastián Guzmán vio la roja directa, lo que obligó al Tolima a replegarse aún más para las últimas acciones del encuentro.

Con este resultado, el junior es segundo de la Liga BetPlay con 25 puntos, dos por debajo del líder Bucaramanga; por su parte, el Tolima logró algo de tranquilidad y se acomodó en la sexta posición con 23 puntos.

Para la próxima fecha, los tiburones visitarán al Alianza, mientras que el Tolima será local y recibirá al ya descendido al Envigado.

Chicó vs. Nacional

El conjunto de Boyacá recibió al Atlético Nacional, equipos con presentes muy diferentes; los locales llegaban a su estadio con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla y de sumar puntos que le permitan espantar el fantasma del descenso.

Por su parte, Nacional buscaba sumar tres unidades para quedarse con el segundo renglón de la tabla de posiciones y estar cerca de certificar su presencia en la fiesta de los ocho.

Pese a la superioridad del cuadro verde, fueron los locales los que abrieron el marcador al minuto 36 a través de Johan Bocanegra, quien les dio la ventaja a los boyacenses antes de irse a las duchas.

Atlético Nacional deberá definir antes del 2026 la estadía de Alfredo Morelos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para la segunda parte, Nacional intentó encontrar el empate, pero no tuvo éxito y fue solo hasta el minuto 90+6 que Alfredo Morelos consiguió el empate gracias a un cobro desde los 12 pasos.

Con este resultado Nacional es cuarto en la tabla de posiciones, con 24 puntos, mientras que los de Boyacá siguen en el fondo, en la casilla 18, con 12 unidades.

La próxima fecha llevará al Chicó a Bogotá para visitar a Fortaleza, equipo revelación de la Liga BetPlay, mientras que Nacional será local del Deportivo Cali, equipo que ha venido de menos a más en el torneo.