Envigado perdió con el Bucaramanga y se definió el primer equipo que desciende a la B

Envigado, que ofició como local este sábado 4 de octubre, perdió contra el Atlético Bucaramanga 1-2, resultado que terminó por confirmar su descenso a la categoría B del fútbol colombiano

El resultado lo deja sin oportunidades para poder mantenerse en la Liga BetPlay, por lo que Antioquia pierde a uno de sus equipos, el cual es reconocido como la cantera de Colombia, pues se caracteriza por promover jugadores que luego terminan triunfando en el futbol nacional e internacional, como el caso de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Giovanny Moreno o Fredy Guarín, entre otros.

El duelo que marcó el descenso

El partido contra el Bucaramanga no favoreció al cuadro naranja y desde muy temprano tuvo que remar contra la corriente intentando salvarse de perder la categoría.

El primer gol lo marcó Fabián Sambueza al minuto 3 y luego, al minuto 19, Luciano Pons amplió la ventaja, lo que condenaba la suerte del equipo antioqueño.

Para la segunda mitad y con algo de esperanza, Bayron Garcés marcó de penal el tanto del descuento que, al final, fue insuficiente y dejó al Envigado condenado a jugar el próximo año en la B.

En sus últimos cinco partidos el conjunto naranja no había podido conseguir la victoria y el tema del promedio comenzó a jugarle en contra, pese a que era uno de los equipos advertidos desde que comenzó la más reciente temporada.

Con este resultado y a falta de varias fechas para conocer los ocho clasificados a la siguiente fase de la Liga BetPlay, el Envigado marcha en la casilla 16 de la tabla de posiciones, pero ya nada puede hacer para evitar el descenso, fantasma que aún tiene en pena al Unión Magdalena y al Chicó.

En la otra orilla, la del Bucaramanga, todo es felicidad, pues con este resultado es líder parcial del torneo, a falta del los duelos del Junior, Medellín y Fortaleza; sin embargo, y pese lo que suceda en el resto de la fecha, los ‘leopardos’ seguirán prendidos en la parte alta de la tabla de clasificaciones.

Para la próxima fecha, el Envigado visitará al Tolima el sábado 11 de octubre, mientras que el Bucaramanga oficiará como local contra el Bucaramanga, el otro involucrado en el tema del descenso y equipo que probablemente abandone la categoría este semestre.