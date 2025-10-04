Polémica en Mundial Sub-20: la letra pequeña le dio la clasificación a Chile; acusan a Egipto de querer cambiar las reglas

Un hecho insólito ocurrió en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa, luego del encuentro que enfrentó al anfitrión, Chile, con Egipto, equipo africano que puso a sudar frío a los hinchas australes.

El encuentro, a falta de dos minutos, estaba empatado a un gol y con ese resultado los chilenos avanzaban sin ningún problema a la siguiente fase del tornero, pues en el otro encuentro Nueva Zelanda perdía con Japón, resultado que le daba el tiquete a ‘la roja’.

Con dos minutos por disputarse, el central del encuentro pitó una falta a favor de los egipcios, jugada que pudo cambiar la historia.

Egipto celebró el gol, pensando que con el tanto lograba la clasificación a la siguiente fase del Mundial. | Foto: FIFA via Getty Images

Pelea por cobrar el tiro libre

Durante la transmisión, y en medio del nerviosismo, ni los jugadores ni el técnico de Egipto se lograron poner de acuerdo para decidir quién cobraría el tiro libre, última oportunidad que tenía el seleccionado africano para ganar el partido y acceder a la siguiente fase del Mundial Sub-20.

Finalmente, y ante los gritos del entrenador y los gestos de desespero de los egipcios, Omar Khedr cobró el tiro libre y de forma magistral sentenció la victoria para el cuadro dirigido por Mahmoud Gaber, tanto que celebraron a rabiar y que desató un mar de confusión que no permitía determinar si Chile, Egipto o Nueva Zelanda eran los clasificados a los octavos de final del certamen mundial.

Insólito lo ocurrido en el Mundial Sub-20. Egipto tiene una última oportunidad de ganar el partido al local Chile. Jugadores y técnico no se ponen de acuerdo en quién va a patear el tiro libre. Cambiaron hasta dos veces. Finalmente, Omar Kehdr anota un golazo y cómo lo celebra. pic.twitter.com/YoRn3MFj0j — Hache (@eljuegosagrado_) October 4, 2025

El gol de la discordia

Las celebraciones africanas no se hicieron esperar y el Estadio Nacional parecía un cementerio; el silencio se apoderó de las tribunas, que no entendían lo que pasaba ante la confusa situación.

Con la victoria de Egipto en el último minuto de juego, el cuadro africano, Chile y Nueva Zelanda igualaban en puntos: todos finalizaron la fase de grupos con tres unidades, lo cual condujo a un sinfín de conjeturas.

Khedr Omar marcó el gol de la victoria para Egipto contra Chile. | Foto: FIFA via Getty Images

Tal fue la confusión que jugadores chilenos y egipcios se fueron a los camerinos sin saber quién había logrado el boleto a la siguiente fase del torneo; finalmente, fue la FIFA la que tuvo que intervenir para dejar las cosas claras y anunciar al clasificado.

Si bien estas tres selecciones tenían igualdad de puntos, el reglamento indicaba que el ítem de desempate era el Fair Play, renglón en el que los chilenos corrieron con suerte y sacaron ventaja, pues recibieron menos tarjetas amarillas que sus rivales, lo que les dio el tiquete.

En medio de la discusión, los egipcios argumentaban que la ventaja debía otorgarse al equipo vencedor en el duelo directo, lo que favorecía a los africanos; sin embargo, como Nueva Zelanda también terminó con la misma cantidad de puntos, el desempate ya no involucraba a dos conjuntos, sino a tres selecciones.

Bajo este panorama, la FIFA aclaró que el ítem de desempate ante una situación como esta es el Fair Play, lo que terminó clasificando a Chile y eliminando a Egipto, pese a la agónica victoria.

“Egipto intentó cambiar las reglas”

Al final, cuando todo estaba definido, se conocieron detalles de la reunión entre los delegados de ambas selecciones y la FIFA en la que se aclaró todo.

“El reglamento tiene grados de interpretación, y ellos argumentaron que teníamos el mismo puntaje, por lo que el clasificado debía definirse entre nosotros”, dijo al canal D Sports Felipe Correa, gerente de selecciones de la delegación chilena.

Por menos tarjetas amarillas, Chile logró la clasificación a los octavos de final del Mundial. | Foto: FIFA via Getty Images

Así mismo, acusó a Egipto de querer cambiar las reglas e hizo referencia a las exigencias de los africanos de definir el clasificado según el resultado del duelo directo entre los involucrados.

“Egipto intentó buscar la clasificación pese a que las reglas estaban claras sobre los criterios de desempate. Fue ahí cuando el comisario del partido nos informó que éramos segundos por el criterio de tarjetas amarillas”, agregó el delegado.