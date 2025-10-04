El Bayern Múnich se impuso este sábado 4 de octubre en la cancha del Eintracht Fráncfort (3-0), con una actuación magistral del colombiano Luis Díaz, quien, desde los 14 segundos del primer tiempo, envió señales sobre lo que, para muchos, ha sido su mejor partido en Alemania.

Tras el saque inicial y un par de parpadeos, el guajiro encarriló la victoria de los Die Roten con un gol que dejó frío al cuadro local.

Más adelante, el colombiano volvió a encender la visita tras asistir al goleador Harry Kane y, como cereza del pastel, selló su intervención con un golazo al minuto 84, lo que le sirvió para ser la figura del encuentro y llevarse la más alta calificación.

Luis Díaz celebrando su gol en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt | Foto: Getty Images

¿Con cuánto calificaron a Luis Díaz?

La brillante actuación de Luis Díaz lo llevó a lo más alto de la tabla de calificaciones en las diferentes páginas de estadísticas que siguen al Bayern Múnich.

Allí, se destacó por encima de sus compañeros gracias a la magia que mostró en el terreno de juego, su asistencia y el doblete que consiguió para ratificar al Bayern Múnich en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

Para Sofascore, Díaz fue el Player of the match con 9,1 puntos de calificación. El portal destacó su presentación en la cancha del Eintracht Fráncfort, aunque le restó puntos por la tarjeta amarilla que recibió en el minuto 69.

En 365Scores, Díaz estuvo muy cerca de llevarse la calificación perfecta, pues obtuvo un puntaje de 9,6, lo que lo ubicó como el mejor de la cancha, por encima de su compañero Kane, que obtuvo un 7,5.

En otra plataforma, AiScore, Díaz también obtuvo 9,6 puntos, siendo el más destacado de su equipo en esta jornada.

En estas dos últimas calificaciones, la tarjeta amarilla le restó puntos, alejándolo de una calificación perfecta; algunos seguidores señalan que solo un tercer habría podido darle el 10.

Luis Díaz celebrando su anotación ante el Frankfurt. | Foto: AFP

¿Cómo quedó el Bayern Múnich en la tabla de posiciones?

Con 18 puntos de 18 posibles, los hombres de Vincent Kompany ahora tienen cuatro de ventaja sobre el Borussia Dortmund (14), cinco sobre el RB Leipzig (13) y siete sobre el Bayer Leverkusen (11).

“Fue una gran actuación. Tenemos el impulso de nuestro lado y tendremos que mantenerlo”, dijo Kane a Sky Alemania.

El capitán de la selección inglesa chocó con el brasileño Kaua Santos en la segunda mitad y fue sustituido, necesitando ayuda para salir del campo cojeando.

A pesar de la lesión, dijo que estaría en forma para jugar con Inglaterra la próxima semana.

“Estoy bien. Fue un golpe en el hueso. Me pasó hace unas semanas y hoy fue en el mismo lugar. Unos días y estará bien”, dijo Kane, imparable en este arranque de curso.

Luis Díaz corriendo detrás de la pelota en el partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt | Foto: Getty Images via AFP

Después de la ventana internacional, el Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena, el sábado 18 de octubre, en el Klassiker del fútbol alemán, antes de recibir al Brujas en la Liga de Campeones, cuatro días después.