Aunque lo sacó a mitad de semana por Champions League y habían especulaciones sobre una posible suplencia, Vincent Kompany le dio un espaldarazo de confianza a Luis Díaz.

El estratega belga dispuso su once de gala para enfrentar al Eintracht Frankfurt en la fecha 6 de la Bundesliga. Lucho arrancará como titular en un tridente completado por Harry Kane y Michael Olise.

Este partido es clave para las aspiraciones del Bayern, pues se trata de un rival directo por la cima del campeonato.

Sumado a eso, Borussia Dortmund empató contra Leipzig (1-1) este sábado y dejó servida la posibilidad de sacarle más ventaja en la tabla de posiciones.

❗️ Mit dieser Elf geht's ins Topspiel gegen die Eintracht ❗️#PACKMAS, Jungs! 🔥👊 pic.twitter.com/gV1xnXDQDA — FC Bayern München (@FCBayern) October 4, 2025

Kompany le huye a los elogios

Bayern Múnich marcha con puntaje perfecto en el campeonato, así como en la Champions League.

En caso de ganar, Vincent Kompany se convertirá en el único técnico capaz de conseguir diez victorias consecutivas en un arranque de temporada en toda la historia de las cinco grandes ligas europeas.

Aún estando a puertas de ese récord, el técnico belga prefiere hablar con cautela y evitar triunfalismos en la hinchada del conjunto bávaro.

“Haremos todo lo posible para jugar bien, ganar y sumar los tres puntos. No me preocupan tanto esas estadísticas. Lo importante es que en marzo estaremos allí para luchar por los títulos. Ahora se trata de mantener el impulso y ofrecer el rendimiento que nos beneficie. Esa es nuestra prioridad ahora mismo”, aseguró el exdefensor del Manchester City.

Kompany admite que están pasando por un gran momento, pero avisa que es muy temprano para decir que ganarán todos los trofeos que se pongan al frente.

“Solo nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Siempre podemos mejorar, y eso es lo que intentamos hacer. Si escuchas demasiado lo que dicen de afuera, siempre somos excelentes o malos en todo”, declaró en rueda de prensa.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: AP

Kompany considera que “No podemos vivir en ese mundo. Tenemos que sentir que siempre estamos ahí para los demás y nos apoyamos mutuamente. Tenemos que ser honestos. Lo importante para mí es que nos mantengamos unidos, incluso en los momentos difíciles, y tengamos fe en lo que podemos lograr si estamos ahí mental y físicamente“.

La plantilla está empezando a sentir el desgaste por la cantidad de minutos jugados y por eso ha decidido rotar algunos jugadores, entre ellos Luis Díaz, lo que explica su salida en el entretiempo ante Pafos.