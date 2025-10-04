Suscribirse

Deportes

Vincent Kompany se puso firme con Luis Díaz: tomó decisión y es oficial en el Bayern Múnich

A pesar de las dudas que existieron durante toda la semana, el cuerpo técnico se la jugó con el once de gala para enfrentar a Eintracht Frankfurt.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Deportes
4 de octubre de 2025, 3:45 p. m.
Luis Díaz (Bayern Munich) looks on during the 1.Bundesliga match between FC Bayern München and Werder Bremen at Allianz arena, Munich, Germany on September 26, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Luis Díaz suma otra titularidad en el Bayern Múnich | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque lo sacó a mitad de semana por Champions League y habían especulaciones sobre una posible suplencia, Vincent Kompany le dio un espaldarazo de confianza a Luis Díaz.

El estratega belga dispuso su once de gala para enfrentar al Eintracht Frankfurt en la fecha 6 de la Bundesliga. Lucho arrancará como titular en un tridente completado por Harry Kane y Michael Olise.

Contexto: En Frankfurt temen por Luis Díaz: técnico dijo esto antes de jugar con Bayern Múnich

Este partido es clave para las aspiraciones del Bayern, pues se trata de un rival directo por la cima del campeonato.

Sumado a eso, Borussia Dortmund empató contra Leipzig (1-1) este sábado y dejó servida la posibilidad de sacarle más ventaja en la tabla de posiciones.

Kompany le huye a los elogios

Bayern Múnich marcha con puntaje perfecto en el campeonato, así como en la Champions League.

En caso de ganar, Vincent Kompany se convertirá en el único técnico capaz de conseguir diez victorias consecutivas en un arranque de temporada en toda la historia de las cinco grandes ligas europeas.

Aún estando a puertas de ese récord, el técnico belga prefiere hablar con cautela y evitar triunfalismos en la hinchada del conjunto bávaro.

Contexto: Sale a la luz dura decisión de la Selección Colombia sobre Luis Díaz: “Había exigencias”

“Haremos todo lo posible para jugar bien, ganar y sumar los tres puntos. No me preocupan tanto esas estadísticas. Lo importante es que en marzo estaremos allí para luchar por los títulos. Ahora se trata de mantener el impulso y ofrecer el rendimiento que nos beneficie. Esa es nuestra prioridad ahora mismo”, aseguró el exdefensor del Manchester City.

Kompany admite que están pasando por un gran momento, pero avisa que es muy temprano para decir que ganarán todos los trofeos que se pongan al frente.

“Solo nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Siempre podemos mejorar, y eso es lo que intentamos hacer. Si escuchas demasiado lo que dicen de afuera, siempre somos excelentes o malos en todo”, declaró en rueda de prensa.

Bayern's head coach Vincent Kompany arrives for a training session in Munich, Germany, Monday, Sept. 29, 2025, ahead of the Champions League opening phase soccer match between Pafos FC and FC Bayern. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: AP

Kompany considera que “No podemos vivir en ese mundo. Tenemos que sentir que siempre estamos ahí para los demás y nos apoyamos mutuamente. Tenemos que ser honestos. Lo importante para mí es que nos mantengamos unidos, incluso en los momentos difíciles, y tengamos fe en lo que podemos lograr si estamos ahí mental y físicamente“.

La plantilla está empezando a sentir el desgaste por la cantidad de minutos jugados y por eso ha decidido rotar algunos jugadores, entre ellos Luis Díaz, lo que explica su salida en el entretiempo ante Pafos.

Sobre el Frankfurt, opinó: “Están muy, muy fuertes ofensivamente ahora mismo. Es impresionante, pero también estamos marcando muchos goles. Nuestro plan es darlo todo en ataque y también ser sólidos en defensa contra un rival con un ataque potente. Ojalá podamos sumar los tres puntos de nuevo. El Frankfurt es peligroso, claro, pero eso nos entusiasma”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Patricia Ércole habló sobre su separación de Miguel Varoni tras infidelidad que salió a la luz: “Fue duro”

2. Abogado revela cuánto se reparte por derechos de TV en el fútbol colombiano: publicó la cifra

3. Vincent Kompany se puso firme con Luis Díaz: tomó decisión y es oficial en el Bayern Múnich

4. Exministro Luis Carlos Reyes necesita 2.000 millones para impulsar su candidatura presidencial y pide apoyo a 100.000 personas: ¿Lo logrará?

5. Amistosos de la Selección Colombia: cuándo y dónde son los partidos contra México y Canadá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis DíazVincent KompanyEintracht Frankfurt

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.