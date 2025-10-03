Suscribirse

Deportes

En Frankfurt temen por Luis Díaz: técnico dijo esto antes de jugar con Bayern Múnich

Además de Díaz, el estratega de Frankfurt nombró a otros jugadores que le pueden hacer daño.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Deportes
4 de octubre de 2025, 12:53 a. m.
Dino Toppmoller, técnico de Frankfurt, habló sobre Luis Díaz y otras estrellas del Bayern Múnich.
Dino Toppmoller, técnico de Frankfurt, habló sobre Luis Díaz y otras estrellas del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

El calendario marca que este sábado, 4 de otubre, Bayern Múnich debe visitar a Frankfurt por la sexta fecha de la Bundesliga 2025-2026. Previo al encuentro, el entrenador del cuadro local, Dino Toppmöller, habló sobre su rival y el potencial ataque que tiene, incluyendo al colombiano Luis Díaz.

En concreto, Toppmöller señala que no hay un solo jugador del Bayern Múnich peligroso, sino que todos como equipo pueden causarle un dolor de cabeza. Cuando dio algunos nombres de die roten, incluyó a Luis Díaz.

“No tiene mucho sentido hacer foco solamente en un jugador. Bayern tiene jugadores top, con calidad en cada posición. Kimmich, Olise, Gnabry y Luis Díaz, por ejemplo, están todos en gran forma”, recogió As Colombia sobre la rueda de prensa de Toppmöller, antes de enfrentar a Bayern Múnich.

Y es que Dino sabe que su rival es, hasta ahora, el más fuerte de la temporada. De hecho, Bayern Múnich brilla como líder de Bundesliga con puntaje perfecto (15/15) luego de cinco victorias y una diferencia de gol de +19. Lucho ha estado en esos juegos, aportando con asistencias y tantos.

Frankfurt asoma quinto en el acumulado con 9 puntos, es decir que está a seis del Bayern Múnich. Una victoria es crucial para ambos, en sus aspiraciones por seguir en pelea del título y puestos europeos de cara a la siguiente temporada.

Contexto: Confrontan a Luis Díaz con su reemplazo en Liverpool: caliente debate; “el pasaporte cambia todo”

Luis Díaz deberá unirse a Selección Colombia

Se espera que el partido del sábado resulte fructífero para Luis Díaz en cuanto a lo individual. Esto porque el guajiro fue incluido en los convocados por Néstor Lorenzo para los dos amistosos que jugará la Selección Colombia en octubre.

La tricolor primero hará frente a México, el 11 de octubre, en el estadio AT&T de Arlington (Texas) Estados Unidos. Luego, tres días después, el 14 del mismo mes, jugará ante Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey.

“Todos los futbolistas citados se reunirán en Plano, Texas, a más tardar el martes 7 para afrontar los compromisos amistosos”, señaló la Federación Colombiana de Fútbol en su web oficial. Es decir, que Lucho será noticia muy pronto por su arribo al plantel Tricolor.

Junto a Luis Díaz hay otros nombres de vieja guardia llamados a Selección Colombia, como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Parece que ellos, con variantes como Kevin Serna, Yaser Asprilla y Johan Carbonero, integran un plan donde Néstor Lorenzo empieza a mirar el grupo definitivo de cara al Mundial United 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

2. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

3. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

4. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

5. Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichBundesligaAlemania

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.