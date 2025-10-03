Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver en vivo la fecha por Bundesliga

Este fin de semana habrá una nueva oportunidad de ver a Luis Díaz en acción con Bayern Múnich; será en el juego de Bundesliga válido por la fecha 6.

El colombiano jugará dicho compromiso con su club, y luego se pondrá a disposición de la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos FIFA.

Para Lucho el objetivo es poder conseguir la sexta victoria consecutiva de torneo local junto a los suyos, donde ha demostrado tener un gran rendimiento.

Luis Díaz eludiendo rivales en el partido de Bayern Múnich vs. Werder Bremen | Foto: Getty Images

En lo corrido de la campaña ya han sido tres los goles marcados por el guajiro, que lo acompaña con la misma cantidad de asistencias.

El rival de turno para Bayern, Díaz y compañía será el Eintracht Frankfurt, quien aparece cuarto en la tabla de posiciones.

En la cima de listado de balompié alemán aparecen los rojos, quienes llevan puntaje perfecto tras victorias contra todos los rivales, hasta ahora.

Adicional a esto, también Bayern se ilusiona con seguir cosechando triunfos luego de una semana en la que logró triunfar contundentemente en Champions League.

“Desde el punto de vista del Bayern, la temporada no podría haber ido mejor hasta ahora”, escribe la previa de los de Múnich en su página web.

“Con la victoria por 5-1 ante el FC Paphos el pasado martes, el equipo de Vincent Kompany continuó su racha ganadora sumando su noveno triunfo en su noveno partido oficial desde el parón estival”, añaden del rendimiento reciente.

A su vez resaltan que el conjunto alemán ha impuesto marcas sumamente importantes en el arranque de la temporada 2025/2026.

“Gracias al excelente equilibrio entre el ataque y la defensa (diferencia de goles de +27), el conjunto muniqués ha establecido un récord inicial en las grandes ligas europeas”, resaltan.

Bayern con esto logró destronar a uno de sus clásicos rivales, y ahora se puso como primero en este ítem.

“Hasta ahora, el récord lo ostentaba el Borussia Dortmund, que en la temporada 2015/16 había comenzado con nueve victorias y una diferencia de goles de +26″, confirman.

¿Díaz irá de arranque?

Aunque en el partido pasado por Champions League el guajiro solo disputó 45 minutos, esta vez no habría inconveniente alguno para verlo de arranque en el torneo local de Alemania.

Hasta un día antes del partido ante Frankfurt no existe reporte alguno por parte de Bayern que dictamine una lesión para el colombiano.

En el reporte oficial de afectados por problemas físicos no aparece el número 14.

Luis Díaz vuelve a la acción en la Bundesliga disputando el partido de Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Bayern seguirá sin poder contar con los lesionados de larga duración Alphonso Davies (rotura del ligamento cruzado), Hiroki Ito (fractura del metatarso), Jamal Musiala (luxación del tobillo y fractura del peroné), así como con Josip Stanišić (lesión parcial del ligamento interno de la rodilla derecha) y Jonas Urbig (rotura fibrilar en los aductores)”, señala el club de manera oficial.

Será entonces la continuidad de Lucho en el once titular del entrenador, Vincent Kompany.

Hora y canal para ver en vivo

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Fecha 6 / Bundesliga

Hora: 11:30 a.m.