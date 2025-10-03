Suscribirse

Néstor Lorenzo anunció los convocados de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá: hay novedades

Néstor Lorenzo dio a conocer los nombres que estarán presentes en los amistosos de octubre para enfrentar a México y Canadá.

3 de octubre de 2025, 2:07 p. m.
Néstor Lorenzo es quien permanece al mando de la Selección Colombia de Mayores de cara al Mundial 2026
Néstor Lorenzo está al mando de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Por sorpresa tomó Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol al país, luego de que este viernes en la mañana anunciase la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de octubre.

En los próximos días el combinado patrio se estará midiendo ante México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre).

Dichos duelos son los primeros después de que en el mes pasado el equipo cafetero lograse asegurar su cupo a la cita mundialista del 2026.

Si bien ya está cerca la fecha de los compromisos, no se pensaba que la lista del entrenador argentino tuviera el anuncio este viernes, 3 de octubre.

Adicional a eso, sorprendió mucho que varios de los habituales nombres hayan sido sacados y otros tantos que no venían siendo citados fueran agregados.

Estos son los convocados:

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Un total de seis nombres no estarán esta vez, con respecto a lo que fue el último llamado donde se midieron a Venezuela y Bolivia.

Salen: Camilo Vargas, Santiago Arias, Jorge Carrascal, Dayro Moreno, Marino Hinestroza y Jhon Córdoba

Entran: Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Juan Camilo Hernández.

Una sorpresa absoluta es lo del golero Montero, quien desplazó al titular, Camilo Vargas, del cual se desconoce la razón para estar ausente.

En el caso de Jorge Carrascal tampoco se sabe por qué su borrada fue definitiva, pues viene teniendo un gran rendimiento reciente en Flamengo, de Brasil.

Poderosamente llama la atención la vuelta de Yaser Asprilla, Juan Camilo Hernández y hasta el mismo Rafael Santos Borré.

Uno que sin duda es el gran palo de la más reciente citación de la Selección es Kevin Serna, de Fluminense de Brasil.

Néstor Lorenzo anunció los convocados de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá: hay novedades

Noticias Destacadas

