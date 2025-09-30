Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

Un inesperado invitado tuvo el debut victorioso de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile 2025. Se trató del entrenador del equipo de mayores, Néstor Lorenzo, quien acudió al estadio Fiscal, de Talca, para acompañar al combinado en el juego ante Arabia Saudita.

Sí, fue la Federación Colombiana de Fútbol la que reportó dicha novedad que se dio en la tarde-noche del pasado 29 de septiembre.

📸 En el debut de nuestra Selección Colombia Sub-20, el DT Néstor Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza.



¡Gracias, Profe! 💛💙❤️



Todos somos UN SOLO EQUIPO, ¡Colombia 𝐃𝐀𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐎𝐒 𝟓! 🫂🫶… pic.twitter.com/ngnv9gRvnp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025

En Colombia es habitual ver al argentino en juegos de Liga BetPlay, donde hay jugadores que podrían ser posible citados para futuras fechas FIFA.

Sin embargo, que el técnico vaya fuera del país para la revisión de divisiones menores no es algo a lo que se esté acostumbrado.

Justo por eso es que genera asombro al ver toda una cúpula del combinado patrio en compañía de Lorenzo en Chile.

Sobre este acompañamiento del estratega nacional, la FCF lo resaltó a través de un par de fotos y un mensaje en las diferentes plataformas digitales.

“En el debut de nuestra Selección Colombia Sub-20, el DT Néstor Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza” resaltaron.

“¡Gracias, Profe! Todos somos UN SOLO EQUIPO, ¡Colombia 𝐃𝐀𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐎𝐒 𝟓!“, dijeron dando un mensaje de unión entre todas las categorías.

No es de público conocimiento si el argentino estará siguiendo también el siguiente juego de la fase de grupos, o únicamente haya hecho presencia en el estreno de la Copa Mundo.

Néstor Lorenzo durante el último juego de eliminatorias al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Por ser una categoría tan cercana al equipo absoluto, se espera que el estratega haya visto hombres que en un futuro cercano le puedan echar una mano en el proceso de renovación.

Entre los talentos que llaman la atención de la selección Sub-20 están: Kener González (capitán), Emilio Aristizabal, Yeimar Mosquera, entre otros.

Debut con lo justo para Colombia

Por el Grupo F, en el Estadio Fiscal de Talca, unos 250 km al sur de Santiago, Colombia venció 1-0 Arabia Saudita. El tanto cafetero fue de Óscar Perea en el 64′, que aprovechó la endeble defensa del conjunto asiático.

“Quizás al inicio no lo estábamos compitiendo (...) pero lo emparejamos y después este equipo tiene mucha calidad”, destacó César Torres, técnico de Colombia, en conversación con Directv Sports.

Con bastante por mejorar, ahora el combinado nacional se centrará en lo que será su segunda salida de la fase de grupos, donde estará jugando ante Noruega.

Dicho combinado europeo tuvo un estreno similar al que realizó Colombia; victoria por la mínima diferencia. Estos ante Nigeria.

Es decir que en la fecha 2 los vencedores del grupo F durante la primera fecha, ahora se cruzarán para definir quién da un paso hacia la clasificación a octavos de final.

Colombia arrancó con triunfo, sobre Arabia Saudí, en el Mundial Sub-20 de Chile. | Foto: Getty Images

Ese Colombia vs. Noruega del próximo jueves, 2 de octubre, podría dejar a la Tricolor ya confirmada para la siguiente fase de la cita orbital.