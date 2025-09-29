Deportes
Un gol definió el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20: así le fue ante Arabia Saudita
Neiser Villarreal arrancó como suplente en el certamen orbital.
Este lunes 29 de septiembre, la Selección Colombia jugó su primer partido en el Mundial Fifa de la categoría Sub 20, que se lleva a cabo en Chile. El debut de la tricolor fue en el estadio Fiscal de Talca.
El equipo dirigido por el profesor César Torres se vio las caras con Arabia Saudita por la primera jornada del grupo F del torneo, en el que también están Nigeria y Noruega.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Arabia Saudita 🇸🇦 en el debut en la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/kUxecutRMO
Así formó la Selección Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Luis Landázuri, Kenner González; Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería; Emilio Aristizábal.
El primer tiempo fue un poco complicado para el combinado cafetero. Arabia Saudita empezó, desde los primeros minutos, a causarle problemas a la Selección Colombia.
Por esto, Simón García y Yeimar Mosquera tuvieron que estar bien atentos para defender la portería patria. Además del peligro que provocaba el conjunto rival, la tricolor no tenía asociación, lo cual le dificultaba el trabajo al centro delantero Emilio Aristizábal.
A pesar del poco juego colectivo de la Selección Colombia, el atacante Óscar Perea tuvo una opción clara para mandar la pelota al fondo de la red, pero el portero adversario atajó bien.
El defensa Carlos Sarabia también tuvo la oportunidad de marcar, pero tampoco contó con la eficacia necesaria para convertir. Arabia Saudita seguía intentándolo, pero no fue claro en la definición.
Así las cosas, el primer tiempo acabó 0 a 0. La etapa complementaria empezó igual, con Arabia Saudita jugando con las líneas muy altas y con una Selección Colombia haciendo lo posible para defenderse.
🇨🇴 GOOOL de Colombia. Asistencia de Jordan Barrera para el gol de Óscar Perea. 1-0 ante Arabia Saudí, al 64’ pic.twitter.com/8Gf1qEvj9D— Pipe Sierra (@PSierraR) September 30, 2025
Con el paso de los minutos, la tricolor no pudo jugar mejor, pero sí pudo mermar la intensidad que ejercía su rival. Y con esto, tras una recuperación de pelota de Jordan Barrera, al minuto 64, Óscar Perea marcó la apertura en el marcador.
Con el resultado en contra, Arabia Saudita salió con todo a buscar el empate y lo encontró, pero la acción fue anulada por fuera de lugar. Ahí respiró la Selección Colombia.
Los minutos siguieron pasando y pasando y ni el combinado sudamericano logró marcar el segundo, ni la escuadra asiática pudo contar la suerte de convertir el empate.
El partido terminó por la mínima diferencia a favor de la Selección Colombia. Aunque no fue un buen juego, es positivo que la tricolor inicie con pie derecho la Copa del Mundo Fifa Sub 20 de Chile.