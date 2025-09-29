Un gol definió el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20: así le fue ante Arabia Saudita

Este lunes 29 de septiembre, la Selección Colombia jugó su primer partido en el Mundial Fifa de la categoría Sub 20, que se lleva a cabo en Chile. El debut de la tricolor fue en el estadio Fiscal de Talca.

El equipo dirigido por el profesor César Torres se vio las caras con Arabia Saudita por la primera jornada del grupo F del torneo, en el que también están Nigeria y Noruega.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Arabia Saudita 🇸🇦 en el debut en la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/kUxecutRMO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2025

El primer tiempo fue un poco complicado para el combinado cafetero. Arabia Saudita empezó, desde los primeros minutos, a causarle problemas a la Selección Colombia.

Por esto, Simón García y Yeimar Mosquera tuvieron que estar bien atentos para defender la portería patria. Además del peligro que provocaba el conjunto rival, la tricolor no tenía asociación, lo cual le dificultaba el trabajo al centro delantero Emilio Aristizábal.

A pesar del poco juego colectivo de la Selección Colombia, el atacante Óscar Perea tuvo una opción clara para mandar la pelota al fondo de la red, pero el portero adversario atajó bien.

Delegación de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Mundial de Chile 2025 | Foto: Tomada de la cuenta de X de la @FCFSeleccionCol

El defensa Carlos Sarabia también tuvo la oportunidad de marcar, pero tampoco contó con la eficacia necesaria para convertir. Arabia Saudita seguía intentándolo, pero no fue claro en la definición.

Así las cosas, el primer tiempo acabó 0 a 0. La etapa complementaria empezó igual, con Arabia Saudita jugando con las líneas muy altas y con una Selección Colombia haciendo lo posible para defenderse.

🇨🇴 GOOOL de Colombia. Asistencia de Jordan Barrera para el gol de Óscar Perea. 1-0 ante Arabia Saudí, al 64’ pic.twitter.com/8Gf1qEvj9D — Pipe Sierra (@PSierraR) September 30, 2025

Con el paso de los minutos, la tricolor no pudo jugar mejor, pero sí pudo mermar la intensidad que ejercía su rival. Y con esto, tras una recuperación de pelota de Jordan Barrera, al minuto 64, Óscar Perea marcó la apertura en el marcador.

Con el resultado en contra, Arabia Saudita salió con todo a buscar el empate y lo encontró, pero la acción fue anulada por fuera de lugar. Ahí respiró la Selección Colombia.

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub 20. | Foto: Prensa FCF.

Los minutos siguieron pasando y pasando y ni el combinado sudamericano logró marcar el segundo, ni la escuadra asiática pudo contar la suerte de convertir el empate.