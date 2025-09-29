Nómina titular de la Selección Colombia para debutar en el Mundial Sub 20 ante Arabia Saudita

Este lunes 29 de septiembre, la Selección Colombia debuta en la Copa del Mundo Fifa Sub 20, que se adelanta en territorio chileno. La tricolor se enfrenta con Arabia Saudita.

Es vital que el equipo dirigido por César Torres empiece con pie derecho en el certamen orbital de la categoría. Se espera un compromiso muy físico, intenso de inicio a fin.

“La Selección Colombia Masculina Sub 20 comienza su camino en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025. Los dirigidos por César Torres enfrentarán a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F, a las 6:00 p.m (Hora Col), en el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca, Chile“, señala la Federación Colombia de Fútbol (FCF).

Para este primer encuentro del Mundial, esta es la nómina titular que dispuso César Torres: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Luis Landázuri, Kenner González; Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería; Emilio Aristizábal.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Arabia Saudita 🇸🇦 en el debut en la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/kUxecutRMO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2025

La Selección Colombia no es la gran favorita para ganar la Copa del Mundo Sub de Chile, pero no se puede desconocer que tiene un grupo talentoso que puede dar la sorpresa.

César Torres habló en conferencia de prensa y aseguró que la tricolor va a hacer todo lo posible por ganar el trofeo. La tarea, como bien se sabe, no será sencilla, pero tampoco imposible.

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub 20. | Foto: Prensa FCF.

“Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos ganadores, anexarle un logro tangible a toda esa evolución y esa competitividad y ese talento que tenemos en nuestro país en todas las categorías del fútbol masculino y femenino. Es la responsabilidad que tenemos y el sueño que tenemos, competir este Mundial para ganarlo”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.

Para el fútbol colombiano, sin lugar a dudas, sería una muy buena noticia que la Selección gane el Mundial Fifa Sub 20. La ilusión está viva y todo puede pasar en el torneo.

Colombia antes del Mundial Sub 20. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

El director técnico, además, hizo referencia al centro atacante Emilio Aristizábal, quien después de salir de Atlético Nacional encontró su lugar en Fortaleza de Bogotá.