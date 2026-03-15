Finanzas
Revelan qué hacen los colombianos con su nómina y cuánto se demoran en gastarla cuando les pagan: dato preocupante
El presidente de DaviBank se refirió a la tendencia.
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15 de marzo de 2026, 7:34 a. m.
Este es el dato que preocupa respecto al ahorro de los colombianos con temas de salario. Foto: Colprensa
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