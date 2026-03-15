Finanzas

Revelan qué hacen los colombianos con su nómina y cuánto se demoran en gastarla cuando les pagan: dato preocupante

El presidente de DaviBank se refirió a la tendencia.

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Redacción Semana
15 de marzo de 2026, 7:34 a. m.
Este es el dato que preocupa respecto al ahorro de los colombianos con temas de salario.
Este es el dato que preocupa respecto al ahorro de los colombianos con temas de salario. Foto: Colprensa
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