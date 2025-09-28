Suscribirse

César Torres contó si la Selección Colombia está para ganar el Mundial Sub 20: no se guardó nada

El torneo se celebrará desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.

Redacción Deportes
28 de septiembre de 2025, 11:00 a. m.
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub 20.
César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub 20. | Foto: Prensa FCF.

La Selección Colombia integra el grupo F de la Copa del Mundo Sub 20, que se va a llevar a cabo en Chile. El combinado tricolor comparte zona con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Muchos hinchas del equipo cafetero esperan que este se pueda coronar como campeón, y precisamente sobre el título, el director técnico de la Selección, César Torres, respondió en rueda de prensa si Colombia está para levantar el título.

César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20
César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: Captura @JaimeDinas

Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos ganadores, anexarle un logro tangible a toda esa evolución y esa competitividad y ese talento que tenemos en nuestro país en todas las categorías del fútbol masculino y femenino. Es la responsabilidad que tenemos y el sueño que tenemos, competir este Mundial para ganarlo”, manifestó, en palabras recogidas por As Colombia.

La Selección Colombia no es la principal favorita para levantar el tan anhelado trofeo, pero tiene un buen grupo de jugadores que puede hacer todo lo posible por darle el gran triunfo al país.

Contexto: Selección Colombia Sub-20: ¿cuándo debuta y contra qué rival en el Mundial de Chile?

El mismo Torres, en rueda de prensa, habló sobre el centro delantero Emilio Aristizábal, hijo del histórico jugador Víctor Hugo Aristizábal. Emilio tiene un buen presente en Fortaleza.

“Viene gozando de un gran presente en Fortaleza, donde ha tenido continuidad y se ha sentido importante, donde es el goleador del equipo. Es un jugador de calidad, que conecta el juego. Claramente, es de una característica muy distinta a todo el equipo que habíamos diseñado, pero siempre pensamos que un buen jugador cabe en cualquier diseño de equipo”, expresó.

Contexto: Selección Colombia jugó dos partidos amistosos: así le fue antes del Mundial Sub 20

A su vez, el estratega aprovechó el espacio para hablar de Neyser Villarreal, que no ha tenido mucha continuidad en el último tiempo en el fútbol profesional colombiano.

Ha culminado bien su recuperación, está ya disponible para todo el plantel. Viene entrenando hace un par de semanas a la par del equipo. No fue incluido en el último juego con México por obvias precauciones, para que llegue disponible desde el primer juego al Mundial. Ya completó sus ocho semanas de recuperación y ya viene la parte competitiva, que la va a ir adquiriendo en el Mundial”, dijo.

Imagen del partido amistoso entre la Colombia y México, con miras a la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA 2025.
Imagen del partido amistoso entre la Colombia y México. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Por último, entre otras cosas más, hizo un comentario sobre la preparación del conjunto tricolor. “Este equipo de a poco va consiguiendo la forma deportiva que todo el mundo vio en el Sudamericano anterior, cerramos con 31 partidos internacionales, llegamos con el 70% de rendimiento. Con un rendimiento de esos, normalmente cualquier selección pelea el título, así como lo hicimos en el Sudamericano“, sentenció.

