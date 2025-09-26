Suscribirse

Deportes

Selección Colombia Sub-20: ¿cuándo debuta y contra qué rival en el Mundial de Chile?

César Torres afina, junto a sus 21 convocados, los últimos detalles del primer partido que jugarán ante un rival de Oriente Medio.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 4:59 p. m.
Delegación de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Mundial de Chile 2025
Delegación de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Mundial de Chile 2025. | Foto: Tomada de la cuenta de X de la @FCFSeleccionCol

Colombia está en el Mundial Sub-20. Su clasificación se dio a principios del año en curso durante el Sudamericano.

Para los elegidos por César Torres, el torneo empezará de manera formal el próximo lunes, 29 de septiembre, cuando se midan en la fecha 1 a Arabia Saudita.

Después del sorteo que definió sus rivales, se pudo conocer que las otras dos naciones a las que se medirá la Tricolor serán Noruega (2 de octubre) y Nigeria (5 de octubre).

Imagen del partido amistoso entre la Colombia y México, con miras a la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA 2025.
Colombia en uno de sus últimos amistosos de preparación hacia el Mundial Sub-20. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

En el análisis previo al estreno en la cita orbital, el entrenador de los cafeteros dio un concepto sobre las selecciones a las que se medirán en la fase de grupos.

“Son muy, muy competitivos los tres. Yo digo que el fútbol a este nivel está muy emparejado, cada uno con características distintas”, apuntó.

Centrado en lo que será el puntapié inicial de su participación, resaltó las virtudes de los de Oriente Medio.

Contexto: Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

“Arabia Saudí, un equipo muy agresivo defensivamente, muy presionante en algunos momentos, con un juego directo, con poca elaboración, pero muy competitivo”, analizó Torres.

Aspiraciones altas en el Mundial

En las últimas horas, los reportes de la Federación Colombiana de Fútbol dieron a conocer que la delegación ya aterrizó en Chile.

Después de unos días de preparación que realizaron en Paraguay, el combinado patrio se desplazó a la sede del torneo.

Allí ya se establecieron para afinar los últimos detalles del debut.

César Torres (centro) técnico de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de Venezuela.
César Torres (centro), técnico de la Selección Colombia Sub-20, junto a su cuerpo técnico. | Foto: Conmebol

El entrenador a cargo compareció contra los medios de comunicación, a los que les confesó el anhelo de la Selección Sub-20 de conquistar el título.

“La historia está para escribirse, las oportunidades para aprovecharse”, firmó ilusionado.

En el histórico de las participantes de la nación en Copas del Mundo de esta categoría, hay un recuerdo que llena de ilusión.

Torres lo trajo a colación y espera “superar ese tercer lugar (del Mundial 2003), si no, llevar el título a nuestro país, ese es el sueño, por eso trabajamos a diario”.

Contexto: Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

Para el estratega, el país ya tiene derecho a concretar con un trofeo por el buen trabajo que se viene realizando.

“Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos ganadores, anexarle un logro tangible a toda esa evolución y esa competitividad y ese talento que tenemos en nuestro país, en todas las categorías del fútbol masculino y femenino”, señaló.

“Es la responsabilidad que tenemos y el sueño que tenemos, competir este Mundial para ganarlo”, proyectó el DT.

Un plantel competitivo

21 jugadores fueron anunciados por la FCF en días pasados como los citados para el Mundial de Chile 2025.

Entre los nombres que más destacan están los de Neiser Villarreal, Emilio Aristizabal, Óscar Perea, Jordan Barrera, entre otros del plano local e internacional.

Colombia's midfielder #23 Neiser Villarreal celebrates after scoring a goal during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Colombia and Paraguay at the Br�gido Iriarte stadium in Caracas on February 4, 2025. (Photo by Edixon GAMEZ / AFP)
Neyser Villarreal dejó atrás su lesión y será parte de Colombia en el Mundial Sub-20. | Foto: AFP

Dicho equipo ha hecho una preparación de meses para llegar a punto a la cita mundialista.

En los últimos días, jugó partidos amistosos frente a México, Paraguay y antes un doblete con Panamá, donde no perdió en ninguno de esos cuatro juegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

2. Trump advierte a Netanyahu y asegura que “no permitirá la anexión de Cisjordania” de parte de Israel

3. Primera decisión de América de Cali sobre Rodrigo Holgado, tras ser suspendido por la FIFA

4. Presidentes de altas cortes responden por denuncias de SEMANA sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

5. Decisión con Luis Díaz en Bayern se volvió costumbre: hay confirmación desde Alemania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaSelección Colombia sub 20Mundial Sub 20Mundial Sub-20 de fútbolCopa del MundoNéiser Villarreal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.