Selección Colombia jugó dos partidos amistosos: así le fue antes del Mundial Sub 20

El equipo tricolor espera llegar lo más lejos posible en el torneo.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 3:38 a. m.
Neiser Villareal se quedó con el balón del primer partido del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, al marcarle tres goles a Paraguay.
Neiser Villareal, jugador de la Selección. | Foto: Conmebol

La Selección Colombia jugó este martes, 23 de septiembre, dos partidos amistosos de cara a la Copa del Mundo Fifa de la categoría Sub 20, que se va a llevar a cabo en Chile.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a través de su sitio web, hizo referencia a los compromisos jugados por la tricolor en Asunción, capital de Paraguay.

Contexto: Se confirmó lo de Franco Mastantuono en la selección Argentina para el Mundial Sub 20

Ambos juegos, de acuerdo con la federación, fueron ante la selección de México. El combinado cafetero ultima detalles para hacer un buen papel en el certamen orbital.

“Durante el encuentro, Colombia tomó la delantera al minuto 40, con gol de Jhon Rentería. Finalizada la primera parte, el periodo complementario estuvo lleno de adrenalina. El ritmo se tornó de ida y vuelta para que el 11 de Colombia marcara el segundo al minuto 52 y México empezara a buscar el descuento”, señaló la FCF.

Arranque de ensueño para César Torres y sus dirigidos.
Arranque de ensueño para César Torres y sus dirigidos. | Foto: AP

“Tras conseguir vencer la portería de Alexei Rojas, los mexicanos siguieron buscando aumentar la diferencia, pero Colombia en los pies de Royner Benítez encontró el tercer tanto. Finalmente, la Sub-20 celebró el marcador de 3-2, dejando un saldo de una victoria y un empate en su paso por Paraguay”, añadió.

Así formó la Selección Colombia: Alexei Rojas, Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García, Juan Arizala, Miguel Arizala, Miguel Landázuri, Kener González, Jordan Barrera, Jhon Rentería, Joel Canchimbo y Emilio Aristizabal.

El director técnico de la Selección Colombia es César Torres. La tricolor no es favorita para quedarse con el título, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.

Esta es la lista de citados para el Mundial

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

