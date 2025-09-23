Deportes
Selección Colombia jugó dos partidos amistosos: así le fue antes del Mundial Sub 20
El equipo tricolor espera llegar lo más lejos posible en el torneo.
La Selección Colombia jugó este martes, 23 de septiembre, dos partidos amistosos de cara a la Copa del Mundo Fifa de la categoría Sub 20, que se va a llevar a cabo en Chile.
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a través de su sitio web, hizo referencia a los compromisos jugados por la tricolor en Asunción, capital de Paraguay.
Ambos juegos, de acuerdo con la federación, fueron ante la selección de México. El combinado cafetero ultima detalles para hacer un buen papel en el certamen orbital.
“Durante el encuentro, Colombia tomó la delantera al minuto 40, con gol de Jhon Rentería. Finalizada la primera parte, el periodo complementario estuvo lleno de adrenalina. El ritmo se tornó de ida y vuelta para que el 11 de Colombia marcara el segundo al minuto 52 y México empezara a buscar el descuento”, señaló la FCF.
“Tras conseguir vencer la portería de Alexei Rojas, los mexicanos siguieron buscando aumentar la diferencia, pero Colombia en los pies de Royner Benítez encontró el tercer tanto. Finalmente, la Sub-20 celebró el marcador de 3-2, dejando un saldo de una victoria y un empate en su paso por Paraguay”, añadió.
Así formó la Selección Colombia: Alexei Rojas, Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García, Juan Arizala, Miguel Arizala, Miguel Landázuri, Kener González, Jordan Barrera, Jhon Rentería, Joel Canchimbo y Emilio Aristizabal.
📸 ¡𝘝𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 23, 2025
🇨🇴 3-2 🇲🇽
⚽️ Jhon Rentería x2, Royner Benítez #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/YEebFoMHdx
El director técnico de la Selección Colombia es César Torres. La tricolor no es favorita para quedarse con el título, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.
Esta es la lista de citados para el Mundial
Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila
Simón García Valero – Atlético Nacional
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF