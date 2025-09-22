Suscribirse

Decisión final con Neyser Villarreal para el Mundial-Sub 20: salió la convocatoria oficial

Un total de 21 futbolistas fueron confirmados por la FCF para el certamen que se estará jugando en Chile.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

22 de septiembre de 2025, 8:48 p. m.
Colombia's midfielder #23 Neiser Villarreal celebrates after scoring a goal during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Colombia and Paraguay at the Br�gido Iriarte stadium in Caracas on February 4, 2025. (Photo by Edixon GAMEZ / AFP)
Neyser Villarreal, festejando junto a su técnico César Torres. | Foto: AFP

Una nueva ilusión alimenta la Selección Colombia Sub-20, luego de dar a conocer en horas de la tarde de este lunes, 22 de septiembre, la lista oficial para la próxima Copa Mundo.

Esta era una de las decisiones más importantes que debía tomar el entrenador, Cesar Torres Ramírez.

A través de las redes sociales, la Federación Colombiana de Fútbol se conoció a los llamados, entre los que está Neyser Villarreal.

Del atacante que sigue haciendo parte de Millonarios hasta final del año en curso, había múltiples dudas tras no ser parte del elenco azul en el último tiempo.

A pesar de ello, para el seleccionador, lo hecho en el Sudamericano de la categoría por Villarreal fue razón suficiente para citarlo al Mundial.

Además de eso, existía temor debido a que en un amistoso reciente el extremo se resintió de una lesión en un juego llevado a cabo en Cali.

Neyser Villarreal salió lesionado del amistoso ante Panamá
Neyser Villarreal había salido lesionado del amistoso ante Panamá. | Foto: Captura de pantalla (You Tube Gol Caracol)

En el mismo anuncio de la lista oficial, la FCF dio otros detalles de lo que será la participación de la Selección Colombia.

“El director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-20, César Torres, ha dado a conocer la lista final de jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo en Chile”, apuntaron en la página web.

Adicional a ello, dieron la fecha de la disputa de “los 21 futbolistas que representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre”.

“Los deportistas se concentraron en la ciudad de Barranquilla del 30 de agosto al 13 de septiembre. Posteriormente, el 14 de septiembre, viajaron a Asunción, Paraguay, para completar su preparación hasta el 25 de ese mes, fecha en la que partirán hacia la ciudad chilena de Talca”, dicen del itinerario previsto.

Sobre el día del debut de la Tricolor, “Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora Col)”.

Contexto: Jugadita de Néiser Villarreal a Millonarios se haría oficial con traspaso al extranjero: esto pasó

“En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Noruega a las 3:00 p. m. (hora Col). Para cerrar la zona, jugará contra Nigeria el 6 de octubre a las 6:00 p. m. (hora Col)”, completan del calendario.

“Todos los partidos de la primera fase se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca” y finalizan sobre la sede que tendrá Colombia para todos los juegos de la fase de grupos.

Convocatoria oficial de Colombia para el Mundial Sub-20:

  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila 
  • Simón García Valero – Atlético Nacional 
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC 
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

