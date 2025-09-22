Decisión final con Neyser Villarreal para el Mundial-Sub 20: salió la convocatoria oficial

Una nueva ilusión alimenta la Selección Colombia Sub-20, luego de dar a conocer en horas de la tarde de este lunes, 22 de septiembre, la lista oficial para la próxima Copa Mundo.

Esta era una de las decisiones más importantes que debía tomar el entrenador, Cesar Torres Ramírez.

A través de las redes sociales, la Federación Colombiana de Fútbol se conoció a los llamados, entre los que está Neyser Villarreal.

🎥 ¡𝗩𝗲𝗻𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘆 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢! 🤩🏔️



𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 son los 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 por 𝗖𝗲́𝘀𝗮𝗿 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 para disputar la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗦𝘂𝗯… pic.twitter.com/in9gOnqByN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2025

Del atacante que sigue haciendo parte de Millonarios hasta final del año en curso, había múltiples dudas tras no ser parte del elenco azul en el último tiempo.

A pesar de ello, para el seleccionador, lo hecho en el Sudamericano de la categoría por Villarreal fue razón suficiente para citarlo al Mundial.

Además de eso, existía temor debido a que en un amistoso reciente el extremo se resintió de una lesión en un juego llevado a cabo en Cali.

Neyser Villarreal había salido lesionado del amistoso ante Panamá. | Foto: Captura de pantalla (You Tube Gol Caracol)

En el mismo anuncio de la lista oficial, la FCF dio otros detalles de lo que será la participación de la Selección Colombia.

“El director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-20, César Torres, ha dado a conocer la lista final de jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo en Chile”, apuntaron en la página web.

Adicional a ello, dieron la fecha de la disputa de “los 21 futbolistas que representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre”.

“Los deportistas se concentraron en la ciudad de Barranquilla del 30 de agosto al 13 de septiembre. Posteriormente, el 14 de septiembre, viajaron a Asunción, Paraguay, para completar su preparación hasta el 25 de ese mes, fecha en la que partirán hacia la ciudad chilena de Talca”, dicen del itinerario previsto.

Sobre el día del debut de la Tricolor, “Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 29 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora Col)”.

“En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Noruega a las 3:00 p. m. (hora Col). Para cerrar la zona, jugará contra Nigeria el 6 de octubre a las 6:00 p. m. (hora Col)”, completan del calendario.

“Todos los partidos de la primera fase se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca” y finalizan sobre la sede que tendrá Colombia para todos los juegos de la fase de grupos.

Convocatoria oficial de Colombia para el Mundial Sub-20: